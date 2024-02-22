Antalya'da ekildi, tohumunu bulan servete kondu!

Antalya'nın Aksu ilçesinde Kaliforniya biber üretildi. Tohumunun kaliteli ve hastalıklara karşı dayanıklılığı nedeniyle ihracat için daha verimli olan Kaliforniya biber, ekonomik döngüsü yüksek olarak biliniyor ve ekene yüksek kazanç sağlıyor.

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Türkiye'nin en önemli örtü altı tarım bölgesi Antalya'nın Aksu ilçesinde üretilen Kaliforniya biber, Azerbaycan'da üretilen tohumla çeşitlilik kazandı.

Ekonomik döngüsü yüksek olarak bilinen Kaliforniya biber, tohumunun kaliteli ve hastalıklara karşı dayanıklılığı nedeniyle ihracat için daha verimli olduğu söyleniyor.

"DAYANIKLILIĞI ÇOK YÜKSEK"

Kaliforniya biber ekimine ilişkin İHA'ya konuşan Ziraat Mühendisi İsmail Kelce, "Bu çeşidin en önemli özelliği homojen bir meyve yapısına sahip ve ihracatta da ikinci kalite ürün çok az çıkmaktadır. Hastalıklara karşı dayanıklılığı çok yüksek. Güçlü bir ürün aynı zamanda. Bu biberleri Romanya, Polonya, Ukrayna ve Rusya’ya gönderiyoruz. Ağırlıklı bölgemiz Avrupa" dedi.

Antalya'da ekildi, tohumunu bulan servete kondu! - Resim : 1

KALİFORNİYA BİBER

Kaliforniya biberi, tatlı ve hafif ekşi bir tada sahip büyük, etli bir biberdir. Kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil olmak üzere çeşitli renklerde bulunurlar. Genellikle salatalarda, soslarda ve güveçlerde kullanılırlar.

Kaliforniya biberleri iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır. C vitamini, A vitamini ve potasyum bakımından zengindirler. Ayrıca lif bakımından da iyi bir kaynaktır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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