Mersin'de hasadı başladı, yurt dışından yoğun talep görüyor: Kilosu 150 dolar!

Mersin'in Mut ilçesinde yılın ilk erik hasadı başladı. Lezzetli ve vitamin bakımında besleyici bir meyve olan erik, yurt dışından yoğun talep görürken, kilosu 150 dolardan alıcı buluyor.

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Türkiye'de örtü altında ilk ürünün çıkarıldığı Mersin'in Mut ilçesinde yılın ilk erikleri toplandı.

Bu sene ilk hasadın yapıldığı ilçede, Rusya ve Dubai'ye gönderilecek eriklerin kilogramı 150 dolardan alıcı buluyor.

"DIŞ ÜLKELERE İHRACAT YAPILIYOR"

Örtü altındaki hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Bu bölgede özellikle erkenci eriğin yetiştirilmesinde ciddi bir çalışma var. Şu anda da bulunduğumuz serada yılın ilk hasadını yapmış oluyoruz. Çiftçilerimiz buradan yapmış olduğu erikleri de direkt dış ülkelere ihracat yapıyorlar" dedi.

Mersin'de hasadı başladı, yurt dışından yoğun talep görüyor: Kilosu 150 dolar! - Resim : 1

ERİK

Erik, A, C, E ve K vitaminleri, potasyum, magnezyum ve lif gibi birçok önemli besin içerir. Bu besinler sayesinde erik, sağlığa birçok fayda sağlar.

Eriğin bazı faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Erik, yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sisteminin işlevini destekler ve hastalıklara karşı direnci artırır,

- Sindirimi kolaylaştırır: Erik, lif bakımından zengin bir meyvedir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler,

- Kalp sağlığını korur: Erik, potasyum içeriği sayesinde kan basıncını dengeler ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

- Kansızlığı önler: Erik, demir içeriği sayesinde kansızlığı önlemeye yardımcı olur,

- Cilt sağlığını korur: Erik, antioksidan içeriği sayesinde cilt hücrelerini serbest radikallerin zararlarından korur ve cilt sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Enerji verir: Erik, doğal şeker içeriği sayesinde enerji verir ve yorgunluğu giderir,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Erik, düşük kalorili bir meyvedir ve lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir. Bu nedenle kilo vermeye yardımcı olabilir.

KAYNAK: İHA-Gerçek Gündem

Kaynak: Gerçek Gündem

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