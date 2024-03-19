Bolu'da ekimi başladı, tohumu çok pahalı: Aynı tohumu tekrar ekemiyorsun!

"Patates diyarı" olarak bilinen Bolu'da üreticiler patates ekimine başladı.

Üreticilerin mart ayının son günlerinde ve nisan ayının ilk günlerinde patatesi toprakla buluşturmaya başladığı günlerde üreticiler yeni sezondan umutlu.

"AYNI TOHUMU EKEMİYORSUN"

2 yıldır dane mısırdan zarar ettiğini ve patates ekmeye karar verdiğini ifade eden Ahmet Sarıalan, "Patatese geri dönüş yaptık ama tohumu çok pahalı. Aynı tohumu tekrar ekemiyorsun. Mecburen dışarıdan alman gerekiyor. Maliyetler yüksek ama bu yıl kaç paraya satacağımızı bilmiyoruz" dedi.

PATATES

Patates, patlıcangiller familyasından (Solanaceae) Solanum tuberosum türünün yenilebilir yumrularıdır. Yerli olduğu And Dağları'nda, Güney Peru ve kuzeybatı Bolivya'da birçok patates türü hala yetiştirilmektedir. Patates, dünyadaki en önemli gıda ürünlerinden biridir ve tahıllardan sonra en çok yetiştirilen mahsuldür.

Patates, çeşitli şekillerde, boyutlarda ve renklerde olabilir. Beyaz, kahverengi, kırmızı veya mor olabilirler ve yuvarlak, oval veya uzun olabilirler.

Patates, nişasta bakımından zengin bir karbonhidrattır. Ayrıca lif, C vitamini ve potasyum gibi diğer besin maddelerinin de iyi bir kaynağıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem