Hatay'da hasadı başladı, tam bir vücut koruyucu: Tarlada kilosu 50 TL!

Hatay'ın Arsuz ilçesinde alternatif ürün olarak ekimi yaygınlaşan bezelyede hasat başladı.

Hasadına başlanan bezelye tarladan kilogram fiyat 50 TL’den alıcı buluyor.

"TADI DAHA GÜZEL OLUYOR"

Tarlasında ektiği bezelyenin hasadına başlayan kadın çiftçi Yeter Yeğen, "Bizim burada Mart ayında başlar, Nisan'ın ortalarında biter. İyi, güzel olur, verimli oldu yağışlardan dolayı. Her sene değişiyor belli olmuyor, tadı daha güzeldir" dedi.

BEZELYE

Bezelye, baklagiller familyasına ait bir sebzedir. Bakla kabuğunun içinde büyüyen yuvarlak, yeşil tohumlardır. Bezelye taze, dondurulmuş veya konserve olarak bulunabilir.

Bezelye, protein, lif, vitamin ve mineraller de dahil olmak üzere birçok besin açısından zengindir. A, C ve K vitaminleri, B vitaminleri, folat, magnezyum, potasyum ve demir bakımından iyi bir kaynaktır.

Bezelyenin bazı faydaları şunlardır:

- Sindirim sağlığını iyileştirir: Bezelyede bulunan lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler,

- Kan şekerini düzenler: Bezelyede bulunan lif, kan şekerinin emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinin ani yükselmesini ve düşmesini önler,

- Kalp sağlığını korur: Bezelyede bulunan lif ve potasyum, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kansere karşı korur: Bezelyede bulunan antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasardan korur ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Bezelye, düşük kalorili ve lif bakımından zengin bir besindir. Bu nedenle kilo vermeye yardımcı olabilir,

- Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Bezelye, C vitamini ve folat gibi bağışıklık sisteminin işlevini destekleyen vitaminler ve mineraller bakımından zengindir.

Kaynak: Gerçek Gündem