Adana'da sabahın ilk ışıklarıyla zorlu hasat başlıyor, kamyon kamyon sevk ediliyor: Tarlada kilosu 10 TL!

Adana'da sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ve gün boyu suyun içinde süren zorlu ıspanak hasadı başladı. A vitamini, C vitamini, K vitamini, folat ve demir gibi birçok vitamin ve mineral bakımından zengin olan ıspanağın tarlada kilosu 10 TL'den alıcı bulurken, kamyon kamyon sevk ediliyor.

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Adana'nın bereketli topraklarında üretilen ıspanak, hasat ediliyor ve yoğun talep görüyor.

Sofralara ulaştırmak için üretilen ıspanaklar, tazyikli sularda yıkanıyor ve kasalara konularak kamyon kamyon sevk ediliyor.

"GÜN BOYU MESAİMİZ SÜRÜYOR"

Hasada ilişkin konuşan kadın üreticilerden Necla Peksoy, zorlu mesai sürdürdüklerini kaydederek, "Sabah saat 7'de mesaiye başlıyoruz. Gün boyu mesaimiz sürüyor. Kozan'da ürettiğimiz ıspanakları tüketiciler için hazırlıyoruz" dedi.

Adana'da sabahın ilk ışıklarıyla zorlu hasat başlıyor, kamyon kamyon sevk ediliyor: Tarlada kilosu 10 TL! - Resim : 1

TARLADA KİLOSU 10 TL

Öte yandan yoğun talep gören ıspanağın tarlada kilosu 10 TL'den alıcı buluyor.

ISPANAK

Ispanak, koyu yeşil yapraklı, besleyici ve çok yönlü bir sebzedir. Anavatanı Asya olan ıspanak, günümüzde dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir. Ispanak çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilir ve salatalarda, böreklerde, çorbalarda ve güveçlerde kullanılabilir.

Ispanağın besin değeri:

Ispanak, A vitamini, C vitamini, K vitamini, folat ve demir gibi birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir. Ayrıca lif ve antioksidanlar da içerir.

Ispanağın faydaları:

Ispanağın birçok sağlık faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Görme sağlığını korur: Ispanak, A vitamini bakımından zengindir. A vitamini, görme sağlığı için önemli bir vitamindir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Ispanak, C vitamini ve folat bakımından zengindir. C vitamini ve folat, bağışıklık sisteminin işlevini destekler,

- Kemikleri güçlendirir: Ispanak, K vitamini bakımından zengindir. K vitamini, kemiklerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur,

- Kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur: Ispanak, demir bakımından zengindir. Demir, kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur,

- Kansere karşı korur: Ispanak, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, kanser hücrelerinin oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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