Sivas'ta satışa çıktı: Altın değeri görüyor, kasada saklanıyor!

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan erik, Sivas'ta altın değeri görüyor.

Sebze halinde 30 yıldır esnaflık yapan Ahmet Şarkışla, gün içinde alınmayan erikleri çalınma ihtimaline karşı para kasasında muhafaza ediyor.

"FİYATI 200 TL"

Şarkışla, sayılı olarak getirttiği eriği kasada sakladığını ifade ederek, "Elimizde sayılı erik var, çünkü sermayesi çok pahalı. Bu nedenle de çok fazla getiremiyoruz. Hamileler ve hastası olanlar talep ediyor. Onlar için özel getirtiyoruz. Akşam olup eve giderken sayılı getirdiğimiz erikleri tezgâhta da bırakamıyoruz. Kasaya kilitleyip eve öyle gidiyoruz. İçerisinde 10-11 tane var, fiyatı 200 TL" dedi.

ERİK

Erik, gülgiller familyasından (Rosaceae) Prunus cinsinden meyvesi yenen bazı ağaç türlerinin ortak adıdır.

Erik ağaçları tür ve çeşitlerine göre iri boylu ağaçları teşkil ettikleri gibi, küçük boylu ağaçlar veya çalı şeklinde olanları da vardır. Sert çekirdekli bir meyve ağacı olan eriğin iç kısmının sertleşmesiyle sert çekirdek kabuğu meydana gelir. Yenilen kısmı etli ve suludur.

Erik, C vitamini deposu olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle bilinir. Ayrıca potasyum, fosfor ve kalsiyum gibi mineraller de içerir. Erik hoşaf ve pestil gibi çeşitli tatlıların yapımında da kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem