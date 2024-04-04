Mersin'de hasadı başladı, kilosu altınla yarışıyor: Tam bir protein zengini!

Mersin'de milyonlarca arının sabahın erken saatlerinden itibaren kovanlarından çıkarak çiçeklere konmasıyla başladığı polen mesaisinde hasat başladı.

Kilogram fiyatı bin TL civarında olan polen, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de sağlıklı gıda olarak tüketiliyor.

"PROTEİN ORANI ÇOK YÜKSEK"

Arıcılığın aile işleri olduğunu ifade eden arıcı Celal Çay, "Mersinli arıcılar olarak biz her yıl polen hasadını heyecanla bekliyoruz. Polen de arılarımızın ürettiği bir değer. Piyasada talep görüyor. Özellikle sporcular, çocuklu aileler polen tüketiyor. Polendeki protein oranı çok yüksek olması sebebiyle sağlık açısından çok faydası var. Birçok mineral vitamin içerdiği için vücuda destek oluyor. İnsanlarda bunun faydasını öğrendi, bizden talep ediyor" dedi.

POLEN BALI

Polen balı, arıların çiçeklerden topladığı polen tanelerinden elde edilen besin değeri yüksek bir ürün.

Polen balının faydalarından bazıları şunlar:

- Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Polen, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu sayede vücudun savunma mekanizmasını destekleyerek enfeksiyonlara karşı koruyuculuk sağlayabilir,

- Enerji Verir: Polenin B vitamini içeriği sayesinde enerji seviyenizi yükseltebilir ve yorgunluğa karşı faydalı olabilir,

- İltihaplanma Önleyici: Polenin yapısında bulunan bazı bileşenler iltihap ve şişkinliğe karşı olumlu etkiler gösterebilir,

- Yaraların İyileşmesini Hızlandırır: Polenin anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde yaraların iyileşme sürecini destekleyebilir,

- Kalp Sağlığına Destek Olabilir: Polenin kolesterol seviyesini düşürücü etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu sayede kalp sağlığına olumlu katkı sağlayabilir.

Polen balının faydalarına dair yapılan çalışmalar devam etmekte olup, kesin sonuçlar henüz elde edilmemiştir. Ancak genel olarak tolere edilebilir bir besin olsa da polen balı tüketmeden önce bir uzmanla görüşmeniz faydalı olabilir. Özellikle arı ürünlerine alerjiniz varsa polen balından kaçınmalısınız.

Kaynak: Gerçek Gündem