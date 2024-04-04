Hatay'da hasadı başladı, piyasa değeri çok yüksek: Tarlada kilosu 100 TL!

Hatay'da açık alanda yetiştirilen fasulyede hasat başladı.

Tarlada kilogram fiyatı 80 ile 100 TL arasında alıcı bulan fasulye, market ve manavlarda 120-130 TL arasında alıcı buluyor.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNE SATIYORUZ"

Erkenci fasulye hasadına başladıklarını belirten çiftçi İlyas Önerden, "Açık alanda yetiştirdiğimiz fasulyelerimizi Türkiye'nin her yerine satıyoruz" dedi.

FASULYE

Fasulye, baklagiller familyasına ait bir bitkidir. Hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen besleyici bir besindir. Fasulye, protein, lif, vitamin ve mineraller bakımından iyi bir kaynaktır.

Fasulyenin sağlık açısından birçok faydası vardır:

- Kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabilir,

- Sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem