Çeşme ve Kuşadası'ndaki oteller bayram tatilini dolu geçirecek

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme ve Kuşadası'ndaki konaklama tesisleri, ramazan bayramı tatilini dolu geçirecek.

Sahilleri, kumu ve güneşiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken İzmir'in Çeşme ilçesi, bayram tatili için ilgi görüyor.

Tatilin 9 güne uzamasıyla rezervasyonların hız kazandığı ilçede, otellerdeki bayram doluluk oranı yüzde 70'lerin üzerine çıkarken birkaç gün içinde bu oranın daha da artması bekleniyor.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, bayram tatiliyle birlikte sezonu açacaklarını söyledi.

Turizmciler olarak bayramları çok sevdiklerini belirten Demir, "Şu anda güzel bir atmosfer var. Rezervasyonlarımız Çeşme olarak oldukça iyi gidiyor. Geçen senenin bu döneminin bir hayli üstündeyiz. Bayram doluluklarımız yüzde 70'lerin üzerine çıktı. Hatta 4-5 yıldızlı otellerimizden bazıları bayramın bazı günlerine stok vermeye başladı, satışları durdurdu" dedi.

Demir, ilçenin Kovid-19 salgını öncesindeki 2019'da çok iyi bir sezon geçirdiğini ifade ederek bu sezon 2019'daki başarıyı yakalayacaklarını dile getirdi.

İlçenin gurbetçilerden yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Yakup Demir, "Alaçatı'yı çok merak ediyorlar. Buraya geldiklerinde vize sorunları olmadığı için Sakız Adası'na da gidiyorlar. Bir gece de orada kalıyorlar. Dolayısıyla güzel bir tatil yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÇEŞME'DE HAREKET VAR"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de bayram tatili rezervasyonlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belge, rezervasyonların daha da artacağını belirterek "Havalar çok güzel gidiyor, bayramda da güzel geçeceği haberleri var. Seçim bitti. Çeşme'de yaşayan yazlıkçılar gelmeye başladı. Yani Çeşme'de bir hareket var. Biz nisan ayının çok iyi geçeceğini ve sezonun da öyle devam edeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Sezonun geneli için erken rezervasyonların memnun edici olduğunu kaydeden Belge, "Çeşme'de yüzde 75 yerli, yüzde 25 yabancı turist oluyor. Bize daha çok Almanlar geliyor. Son 2 senedir çok çeşitlilik gösterdi. Çin'den başladılar, Hindistan'dan bile gelen var. Yunanistan'dan gelen var. Çeşme'de de zaten her keseye uygun tatil yapma imkanları var" diye konuştu.

KUŞADASI'NDA REZERVASYON YÜZDE 90'LARA ULAŞTI

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Özden de Kuşadası'nda bayram tatili nedeniyle sezon öncesinde iyi bir hareketlilik yaşadıklarını aktardı.

"Bayram rezervasyonlarında yüzde 90'lara ulaştık" diyen Özden, iç pazarda bayramda görülen hareketliliğin yaz sezonunda da yaşanacağına inandığını anlattı.

Tacettin Özden, bayram tatilinin 9 gün olmasının da sektöre olumlu yansıdığını vurguladı.

Sezonun geneli için değerlendirmede bulunan Özden, şunları kaydetti:

"Gelen rezervasyonların durumu iyi. Hem İngiliz pazarı hem Alman pazarı hem diğer Polonya ve Balkan ülkelerinde rezervasyonları iyi. Yerli pazarın indirimleri, erken rezervasyonları kaçırmaması lazım. Tatili belliyse, gitmek istediği otele karar verdiyse geciktirmeden rezervasyonunu yapması lazım."

Kaynak: AA

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