Antalya'da hasretle beklenen hasat başladı, yoğun talep görüyor: Tarlada kilosu 25 TL!

Antalya'da aroması ve tadıyla lezzet şöleni sunan karpuz hasadına başlandı. Yoğun talep gören ve 1 dönümden 4 ton ürün alınan karpuzun kilosu tarlada 25 TL'den alıcı buluyor.

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Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi Antalya'da, karpuz hasadına başlandı.

Serik ilçesi Dikmen Mahallesi'nde yetiştirilen karpuzun seradan çıkış fiyatı kilosu 23 ile 25 TL arasında değişiyor.

"TARLADA KİLOSU 25 TL"

Ocak ayında ekilen yerli karpuzların aroması ve tadıyla İran karpuzuna karşı rekabet edebilecek güçte olduğunu anlatan tüccar Kasım Yaşar, "İlk hasadımızda 1 dönümde ortalama yaklaşık 4 ton kırım yapacağız. Karpuzumuzun kilogram fiyatın 23-25 lira arasında. İç piyasada her yere hizmet veriyoruz. Karpuzların aroması, tadı çok güzel" dedi.

Antalya'da hasretle beklenen hasat başladı, yoğun talep görüyor: Tarlada kilosu 25 TL! - Resim : 1

KARPUZ

Karpuz dünya çapında yetiştirilmekte ve kullanılmaktadır. Sıcak iklimlerde yetişir ve yaz aylarında en yaygın olarak tüketilir. Karpuz genellikle taze olarak yenir, ancak meyve salatalarında, smoothielerde ve dondurmalarda da kullanılabilir.

Karpuzun Faydaları

Karpuz, hem lezzetli hem de besleyici bir meyvedir.

Karpuz, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok sağlık faydası sunar:

- Susuzluğu giderir: Karpuz yüzde 92 oranında su içerir. Bu da onu sıcak havalarda susuzluğu gidermek için ideal bir meyve yapar,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Karpuz, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu besinler, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur,

- Kan basıncını kontrol eder: Karpuz, potasyum bakımından zengindir. Potasyum, kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabilir,

- Cilt sağlığını korur: Karpuz, A vitamini bakımından zengindir. A vitamini, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kansere karşı korur: Karpuz, likopen içerir. Likopen, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını önleyebilecek bir antioksidandır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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