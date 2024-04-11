Adana'da yüz güldüren hasat başladı, eken servete kondu: Tarlada kilosu 17 TL!

Adana'da yüksek rekolteli ve yüz güldüren soğan hasadı başladı. Dünyanın her yerinde mutfakların vazgeçilmezi olan ve yemeklerde lezzet şöleni oluşturan soğanın kilosu tarlada 17 TL'den alıcı buluyor.

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Adana'nın Kozan ilçesinde yüz güldüren soğan hasadı başladı.

Bölgede mısır üretimi yerine ilk kez soğan ekmeyi deneyen üretici Ahmet Demiryürek soğanın tarlada yüz güldürüldüğünü kaydederek, ürünün bereketli olduğunu ve para ettiğini söyledi.

"TARLADA KİLOSU 17 TL"

Demiryürek, "70 dönüm araziye mısır ektim bir şey anlamadık. Soğan denemek istedik. 70 dönüm araziye ektik. Ürün bereketli güzel oldu. Kükürt ve hayvan gübresi kullandık. Çiftçinin yüzünü soğan güldürdü. Tarlada kilosu 17 liradan satılıyor" dedi.

Adana'da yüz güldüren hasat başladı, eken servete kondu: Tarlada kilosu 17 TL! - Resim : 1

SOĞAN

Soğan, zambakgiller familyasına ait bir sebzedir. Allium cinsinin en yaygın olarak yetiştirilen türü olan Allium cepa'dır. Soğanlar, dünyanın her yerinde mutfakta kullanılır ve çiğ, pişmiş veya salamura olarak yenebilir.

Soğanlar A vitamini, C vitamini ve K vitamini de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineralin iyi bir kaynağıdır. Ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindirler.

Soğanların birçok sağlık faydası olduğu bilinmektedir. Örneğin, kan basıncını düşürmeye, kolesterolü düşürmeye ve kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olabilirler. Soğanların kanser ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olduğu da düşünülmektedir.

Soğanları pişirmenin birçok farklı yolu vardır. Çorbalara, güveçlere ve soslara eklenebilirler. Ayrıca sotelenebilir, fırında pişirilebilir veya ızgara yapılabilir. Soğanlar salatalarda çiğ olarak da yenebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Adana

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