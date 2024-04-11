Samsun'da duyulmamış hasat başladı, herkes kendi topluyor: Tarlada kilosu 100 TL!

Samsun'un Bafra ilçesinde sezonun ilk çilek hasadı başladı. Hoş kokusu ve parlak rengiyle bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinin başında gelen çileği, herkes tarlada kendi topluyor ve kilosu 100 TL'den alıcı buluyor.

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Samsun'un Bafra ilçesinde sezonun ilk hasadı başlarken, çilek tarlasına gelen müşteriler, alacakları çilekleri seçerek kendileri topluyor.

Bahçesine gelen vatandaşların kendi topladıkları çilekleri satın aldıklarını ifade eden çilek üreticisi Necla Çetin, "Önce hal ve manav usulü çalıştım. Daha çok manavlarla çalıştık. Şu an tamamen müşteri odaklı, kendileri topluyor. Çokta memnun oluyorlar" dedi.

"TARLADA KİLOSU 100 TL"

Çetin, "Geçen seneye göre işçilik maliyetleri daha ağır. Zaten çilek tamamen işçilik ağırlıklı bir üretim. Başlangıç ve bitiş olarak fiyatlar değişiyor. Geçen yıl sonu kilosu 50 ila 65 bandında gitti. Bu sene direk 100 liradan başladık. Kış sezonunda havalar güzel gitti. Şu an çilek piyasaya ilk defa bizde çıktı. Kilosunu 100 liradan satmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Samsun'da duyulmamış hasat başladı, herkes kendi topluyor: Tarlada kilosu 100 TL! - Resim : 1

ÇİLEK

Çilek, hoş kokusu ve parlak kırmızı rengiyle bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Tatlı ve ferahlatıcı tadıyla hem taze olarak tüketilebilir hem de birçok farklı tarife lezzet katabilir.

Çilek, tatlı ve lezzetli bir meyve olmasının yanı sıra birçok sağlık faydası da sunar.

İşte çileğin faydalarından bazıları:

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Çilek, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini destekleyen güçlü bir antioksidandır,

Kalp ve damar sağlığını korur: Çilek, potasyum ve lif bakımından da zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Lif ise kolesterolü düşürmeye yardımcı olur,

Cilt sağlığını iyileştirir: Çilek, cilt hücrelerini hasardan korumaya yardımcı olan antioksidanlar içerir. Ayrıca cildin kolajen üretimini artırmaya yardımcı olur,

Sindirimi kolaylaştırır: Çilek, lif bakımından zengin bir meyvedir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlamaya yardımcı olur,

Kansere karşı korur: Çilek, antioksidanlar açısından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kansere karşı koruma sağlar,

Kilo vermeye yardımcı olur: Çilek, düşük kalorili bir meyvedir. Ayrıca lif bakımından da zengindir. Lif, tokluk hissini artırarak kilo vermeye yardımcı olur,

Beyin fonksiyonlarını geliştirir: Çilek, antioksidanlar açısından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, beyin hücrelerini hasardan korumaya yardımcı olur ve beyin fonksiyonlarını geliştirir,

Göz sağlığını korur: Çilek, A vitamini ve lutein içerir. A vitamini ve lutein, göz sağlığını korumaya yardımcı olur,

Enerji verir: Çilek, doğal şekerler açısından zengin bir meyvedir. Doğal şekerler, vücuda enerji verir,

Uykuya yardımcı olur: Çilek, melatonin içerir. Melatonin, uykuya dalmayı kolaylaştıran bir hormondur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Samsun Bafra
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