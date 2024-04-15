Hatay'da azimle ve özenle seçilen zorlu hasat başladı: Günde ortalama 4 dönüm, tarlada 7 TL!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde başlayan maydanoz hasadı.

Bölgede yetiştirilen maydanoz Diyarbakır'dan gelen tarım işçileri tarafından özenle toplanırken, maydanozun demeti tarladan 7 TL'ye satılıyor.

"DÖNÜMÜ 7 BİN TL"

Hasada ilişkin konuşan mevsimlik işçi Azad Arslan, "Yaklaşık 6 buçuk aydır maydanoz hasat ediyoruz. Kışın çoğunlukla Batı tarafına veriyoruz. Reyhanlı'ya geldiğimizde ise Doğu tarafına veriyoruz. Burası sıcak olduğu için Batı tarafına maydanoz gidemiyor. Çoğunluk olarak Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman'a veriyoruz. Biraz zahmetli bir iş, şu anda maydanozun tarla fiyatı dönümü 7 bin TL'dir" dedi.

MAYDANOZ

Maydanoz, şifalı ve lezzetli bir bitkidir. Akdeniz mutfağında yaygın olarak kullanılır ve salatalarda, çorbalarda ve soslarda bulunur. Ayrıca garnitür olarak da kullanılabilir. Maydanoz, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir ve birçok sağlık faydası sağlar.

Maydanozun faydaları:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Maydanoz, A, C ve K vitaminleri ile folat bakımından zengindir. Bu besinler bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenler: Maydanoz, lif bakımından zengindir ve bu da sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

- Kan basıncını düşürür: Maydanoz, potasyum bakımından zengindir ve bu da kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir,

- Böbrek taşlarını önler: Maydanoz, böbrek taşlarının oluşumunu önlemeye yardımcı olabilecek bileşikler içerir,

- Kanser riskini azaltır: Maydanoz, antioksidanlar bakımından zengindir ve bu da serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilir. Serbest radikaller kanser dahil olmak üzere birçok kronik hastalığa yol açabilir,

- Kemikleri güçlendirir: Maydanoz, K vitamini bakımından zengindir ve bu da kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı olur,

- Görmeyi iyileştirir: Maydanoz, A vitamini bakımından zengindir ve bu da görmeyi iyileştirmeye yardımcı olabilir,

- Cilt sağlığını iyileştirir: Maydanoz, A ve C vitaminleri bakımından zengindir ve bu da cilt sağlığının korunmasına yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem