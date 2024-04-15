Antalya'da nadir bulunuyor, bulan zengin oluyor: Kilosu 5000 TL!

Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların 'göbek' adını verdiği 'kuzugöbeği mantarı' toplanmaya başlandı.

Toroslarda yetişen ve diğer türlerine göre nadir bulunan, bölgedekiler için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline gelen kuzugöbeği mantarı, kilosu 600 TL'ye kadar giderken, kurutulmuşu ise 5000 TL'ye kadar alıcı buluyor.

"OLDUKÇA ZAHMETLİ"

Sabahın erken saatlerinde yüksek yerlere çıkarak kuzugöbeği mantarı aramaya gittiklerini söyleyen Aksekili vatandaşlardan Hüseyin Çatlı, akşama kadar bazen bir kilo, bazen 2-3 kilo kuzugöbeği mantarı topladıklarını ve oldukça zahmetli olduğunu dile getirdi.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI

Kuzugöbeği mantarı, Morchellaceae familyasından yenilebilir bir mantar türüdür. Genelde ormanlarda tek tek veya küçük gruplar halinde bulunur. Özellikle orman yangınlarından sonra sıkça rastlanır. Genelde bahar aylarında ortaya çıkar.

Kuzugöbeği mantarı, krem ve kahverengi tonlarındaki rengi, bal peteğine benzeyen şapkalı kısmı ve içi boş silindir sapları ile diğer mantarlardan kolayca ayırt edilebilir.

Kuzugöbeği mantarının faydaları:

- Vitamin ve mineraller bakımından zengindir: A, B1, B2, B3, C ve D vitaminleri, potasyum, fosfor, magnezyum ve kalsiyum içerir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: İçeriğindeki vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenler: Lif bakımından zengindir ve bu da sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

- Kan basıncını düşürür: Potasyum bakımından zengindir ve bu da kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir,

- Kanser riskini azaltır: Antioksidanlar bakımından zengindir ve bu da serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilir. Serbest radikaller kanser dahil olmak üzere birçok kronik hastalığa yol açabilir,

- Göz sağlığını iyileştirir: A vitamini bakımından zengindir ve bu da göz sağlığının korunmasına yardımcı olabilir,

- Cilt sağlığını iyileştirir: A ve C vitaminleri bakımından zengindir ve bu da cilt sağlığının korunmasına yardımcı olabilir.

Kuzugöbeği mantarının kullanımı:

* Taze veya kurutulmuş olarak kullanılabilir,

* Taze kuzugöbeği mantarı salatalarda, çorbalarda, soslarda ve ana yemeklerde kullanılabilir. Ayrıca garnitür olarak da kullanılabilir,

* Kurutulmuş kuzugöbeği mantarı çorbalarda, soslarda ve güveçlerde kullanılabilir,

* Kuzugöbeği mantarı ile mantar dolması, mantar sosu ve mantar çorbası gibi lezzetli tarifler hazırlayabilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem