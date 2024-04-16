Kuyumcu esnafından kritik altın fiyatları tahmini: Rakamlar düşecek mi?

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Yazıcı, "İnşallah bu şekilde olmaz" dedi.

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Özellikle İran ile İsrail arasındaki gerilimin altın fiyatlarında artışa neden olması ile birlikte gram altın fiyatı 2 bin 500 liranın üzerine çıktı.

Vatandaşlar güvenli liman olarak gördüğü altından yine vazgeçmeyerek kuyumcuların yolunu tutarken, konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, Ortadoğu'daki gerilimin devam etmesi halinde ons ve buna bağlı olarak gram altın fiyatlarındaki artışın da devam edeceğini söyledi.

"HAREKETLİLİK BAYAĞI YOĞUNDU"

"Bu sıralar altın fiyatları yukarı doğru gitmekte ve hızlıca yükselmekte. Özellikle İran-İsrail savaşının başlaması ile beraber altın fiyatlarında yükselişin başladığını görmekteyiz" diyen Yazıcı, "Ons değerinin özellikle 2 bin 370-2 bin 400 dolar seviyelerini görmesi, doların da 33 TL seviyelerini görmesi ile beraber altının TL bazındaki karşılığı yaklaşık 2 bin 600 TL'yi geçiyor. Dün vatandaşlar tarafından yoğun bir işlem yapıldı. Özellikle külçe altının veya sarrafi altın dediğimiz ürünlerin bu anlamda çok büyük rağbet gördüğünü gözlemlemekteyiz. Çünkü küçük yatırımcılar özellikle maaş yatış dönemleri olan ayın 1-2'si ve 15-16'sı gibi tarihlerde maaşlarını alıp hemen 3-5 gram alıyor. Ancak dünkü yoğunluğa bakıldığı zaman hareketlilik bayağı yoğundu. Bu da küçük yatırımcının en önemli güvenilir limanının altın olduğunu tekrar görmemizi sağlıyor" dedi.

Kuyumcu esnafından kritik altın fiyatları tahmini: Rakamlar düşecek mi? - Resim : 1

"İNŞALLAH BU ŞEKİLDE OLMAZ"

Yazıcı, "Önümüzdeki aylarda eğer bu jeopolitik durumlarda tekrar değişiklik olursa, Ortadoğu'da herhangi bir savaş çığırtkanlığı olduğunda en güvenilir yatırımın altın oluşundan ötürü tüm dünya ülkelerinin merkez bankaları düzeyinde altına dönüş yapacağını görmekteyiz. Rakamların ise Ons değerinin 3000 dolar seviyesinde olabileceğini, doların ise 35-40 TL seviyesinde olabileceğini öngörüyoruz. Ama inşallah bu şekilde olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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