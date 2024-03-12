Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini: Gram altının fiyatı uçacak!
Trabzon'da hizmet veren Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Gram altın fiyatının son bir haftada 100 TL civarında bir artış gösterdiğine dikkat çeken Şakar, gram altının yönünü açıkladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugünkü enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceği ifade ediliyor.
Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in mart toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin mayısta yüzde 23 ve haziranda yüzde 70 ile fiyatlanıyor.
ALTIN FİYATLARI DESTEK BULDU
Fed'in faiz indirimi ihtimali altın fiyatları üzerinde pozitif etki yaratırken, yurt içi piyasalarda ise hakim olan enflasyon endişesiyle yükselen dolar kuru fiyatları destekledi.
ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE
Bu gelişmelerle birlikte dün yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak, günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 183 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 178 dolardan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatında sınırlı düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın fiyatı 2 bin 245 TL'den satılıyor. Dün 2 bin 251 liraya kadar yükselerek yeni bir tarihi rekor kıran gram altın kapanışı, 2 bin 247 lira seviyesinden yapmıştı.
ALTIN FİYATLARININ YÖNÜ NERESİ?
Söz konusu gelişmeler sonrası Trabzon'da hizmet veren Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
"GRAM ALTIN 100 TL ARTIŞ GÖSTERDİ"
Şakar, "Altın bir son haftada gram fiyatı 100 TL civarında bir artış gösterdi. Yatırımcı şu anda daha çok altına yöneliyor çünkü dövizden daha çok kazandırıyor" dedi.
"GRAM ALTININ 3 BİN 500 TL'Yİ GÖRECEĞİ SÖYLENİYOR"
"Fiyatlar yükseldiği için alan daha çok" diyen Şakar, şöyle devam etti:
"Bozdurmak isteyenler ise fiyatın biraz daha artmasını bekliyor. Yıl sonuna kadar ya da seçimlerden sonra gram altının 3 bin 500 TL’yi göreceği söyleniyor."
"OTOMOBİL FİYATINA ULAŞTI"
Atının gram fiyatının her geçen gün artması neredeyse otomobil fiyatına ulaşan dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır bileziğini etkilediğini kaydeden Şakar, "Altın artışıyla birlikte Trabzon burması, Trabzon hasırının fiyatı artıyor. Trabzon hasırının fiyatı takım olarak 300, 400 ve 500 bin TL’ye kadar kalınlığına göre fiyatı değişebiliyor. Bir önceki fiyatına göre 20-30 bin TL zamlandı" dedi.
ALTIN YATIRIMCISINA UYARI
Merdiven altı diye tabir edilen yerlerde satılan kesme altının güvenilir olmadığını kaydeden Şakar, şu ifadelere yer verdi:
"Güvenilir altın almak isteyenler mağazalardan almalarını tavsiye ediyoruz. Merdiven altı dediğimiz yerlerden ucuza, kesme altın dediğimiz sertifikasız, garantisiz bilmediği altını almalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü kuyumcuya bozmak için geldiklerinde sıkıntı yaşayacaklar. Mağazacılar olarak kesme altın ne alıyoruz ne de satıyoruz. Bunlar atölyeler arası dönen altındır. Yatırımcının kesme altın denilen altını almasını tavsiye etmiyoruz. Ucuzuna kanıp kesme altın almasın. Sertifikalı garantili altını mağazadan alsın. Merdiven altı dediğimiz yerlerden ucuzuna kanıp almasınlar."