İslam Memiş'ten Perşembe Uyarısı! "Olacakları Şimdiden Söylüyorum!"

Altın sahiplerinin tüm dikkati, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.



Uzun süredir 5.25-5.50 bandında hareket eden faizlerin indirilmesi beklenirken, ekonomistlere göre bu karar altın fiyatlarında yeni bir dönemin başlaması anlamına gelecek. Altın piyasalarının nabzını tutan piyasa uzmanı İslam Memiş, son günlerde görülen yükselişlerle 2585 doları aşan ons altın için altın sahiplerine önemli uyarılarda bulundu.