TOKİ Kura Sonuçları Nereden, Nasıl Öğrenilir? 13 İldeki Hak Sahipleri Belli Oldu

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından inşasına başlanan afet konutlarında önemli bir aşama daha geride kaldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 44 bin 367 konut ve 4 bin 689 iş yerinin kura çekimi, 19 Haziran 2025 Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura töreni, AFAD’ın YouTube kanalından canlı yayınla izlenirken, sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
TOKİ Kura Sonuçları Nereden, Nasıl Öğrenilir? 13 İldeki Hak Sahipleri Belli Oldu - Resim: 1

TOKİ tarafından yürütülen projeler kapsamında Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri’de inşası tamamlanan konutlar ve iş yerleri, kura sonucunda hak sahiplerini buldu. Kurada en fazla teslimat Hatay’da gerçekleşti. Bu ilde 22 bin 239 konut ve iş yeri sahiplerine verildi. Malatya’da 9 bin 161, Adıyaman’da 5 bin 277 ve Kahramanmaraş’ta 4 bin 311 bağımsız bölüm teslim edildi.

1 7
TOKİ Kura Sonuçları Nereden, Nasıl Öğrenilir? 13 İldeki Hak Sahipleri Belli Oldu - Resim: 2

250 BİNİNCİ KONUT KAHRAMANMARAŞ’TA TESLİM EDİLDİ

Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi’nde düzenlenen törende, “Asrın İnşası” kapsamında tamamlanan 250 bininci afet konutu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla hak sahibine teslim edildi. Böylece 6 Şubat depremleri sonrası tamamlanan ve teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 250 bin 636’ya ulaştı.

2 7
TOKİ Kura Sonuçları Nereden, Nasıl Öğrenilir? 13 İldeki Hak Sahipleri Belli Oldu - Resim: 3

YIL SONU HEDEFİ 452 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM

Yetkililer, yıl sonuna kadar toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün afetzedelere teslim edilmesinin planlandığını duyurdu. En fazla teslimatın 153 bin 248 bağımsız bölümle Hatay’da yapılması bekleniyor. Hatay’ı sırasıyla Malatya (79 bin 420), Kahramanmaraş (74 bin 187) ve Adıyaman (43 bin 573) izleyecek.

3 7
TOKİ Kura Sonuçları Nereden, Nasıl Öğrenilir? 13 İldeki Hak Sahipleri Belli Oldu - Resim: 4

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

19 Haziran’da tamamlanan kura çekimlerinin sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerindeki AFAD sayfasından sorgulanabiliyor. Hak sahipleri, isim listelerine erişmek ve kura sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet’e giriş yaparak ilgili menüden bilgi alabiliyor. Ayrıca TOKİ’nin resmi internet sitesi de sorgulama için kullanılabiliyor.

4 7
TOKİ Kura Sonuçları Nereden, Nasıl Öğrenilir? 13 İldeki Hak Sahipleri Belli Oldu - Resim: 5

İL BAZINDA KURA SONUÇLARI VE TESLİMAT SAYILARI

Hatay: 21.114 konut, 1.125 iş yeri

Malatya: 8.064 konut, 1.097 iş yeri

Adıyaman: 3.554 konut, 1.723 iş yeri

Kahramanmaraş: 4.311 konut

5 7
TOKİ Kura Sonuçları Nereden, Nasıl Öğrenilir? 13 İldeki Hak Sahipleri Belli Oldu - Resim: 6

Diyarbakır: 2.636 konut

Elazığ: 1.429 konut

Osmaniye: 1.336 konut

Şanlıurfa: 1.263 konut

Gaziantep: 675 konut

Adana: 490 konut

Kilis: 105 konut

Sivas: 85 konut

Kayseri: 49 konut

6 7
TOKİ Kura Sonuçları Nereden, Nasıl Öğrenilir? 13 İldeki Hak Sahipleri Belli Oldu - Resim: 7

Kura sonuçlarıyla birlikte, afet bölgesinde yeni bir yaşam kurmaya hazırlanan binlerce aile, uzun süredir bekledikleri evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

7 7