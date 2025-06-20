TOKİ Kura Sonuçları Nereden, Nasıl Öğrenilir? 13 İldeki Hak Sahipleri Belli Oldu
6 Şubat 2023 depremlerinin ardından inşasına başlanan afet konutlarında önemli bir aşama daha geride kaldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 44 bin 367 konut ve 4 bin 689 iş yerinin kura çekimi, 19 Haziran 2025 Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura töreni, AFAD’ın YouTube kanalından canlı yayınla izlenirken, sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ tarafından yürütülen projeler kapsamında Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri’de inşası tamamlanan konutlar ve iş yerleri, kura sonucunda hak sahiplerini buldu. Kurada en fazla teslimat Hatay’da gerçekleşti. Bu ilde 22 bin 239 konut ve iş yeri sahiplerine verildi. Malatya’da 9 bin 161, Adıyaman’da 5 bin 277 ve Kahramanmaraş’ta 4 bin 311 bağımsız bölüm teslim edildi.
250 BİNİNCİ KONUT KAHRAMANMARAŞ’TA TESLİM EDİLDİ
Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi’nde düzenlenen törende, “Asrın İnşası” kapsamında tamamlanan 250 bininci afet konutu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla hak sahibine teslim edildi. Böylece 6 Şubat depremleri sonrası tamamlanan ve teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 250 bin 636’ya ulaştı.
YIL SONU HEDEFİ 452 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM
Yetkililer, yıl sonuna kadar toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün afetzedelere teslim edilmesinin planlandığını duyurdu. En fazla teslimatın 153 bin 248 bağımsız bölümle Hatay’da yapılması bekleniyor. Hatay’ı sırasıyla Malatya (79 bin 420), Kahramanmaraş (74 bin 187) ve Adıyaman (43 bin 573) izleyecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
19 Haziran’da tamamlanan kura çekimlerinin sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerindeki AFAD sayfasından sorgulanabiliyor. Hak sahipleri, isim listelerine erişmek ve kura sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet’e giriş yaparak ilgili menüden bilgi alabiliyor. Ayrıca TOKİ’nin resmi internet sitesi de sorgulama için kullanılabiliyor.
İL BAZINDA KURA SONUÇLARI VE TESLİMAT SAYILARI
Hatay: 21.114 konut, 1.125 iş yeri
Malatya: 8.064 konut, 1.097 iş yeri
Adıyaman: 3.554 konut, 1.723 iş yeri
Kahramanmaraş: 4.311 konut
Diyarbakır: 2.636 konut
Elazığ: 1.429 konut
Osmaniye: 1.336 konut
Şanlıurfa: 1.263 konut
Gaziantep: 675 konut
Adana: 490 konut
Kilis: 105 konut
Sivas: 85 konut
Kayseri: 49 konut
Kura sonuçlarıyla birlikte, afet bölgesinde yeni bir yaşam kurmaya hazırlanan binlerce aile, uzun süredir bekledikleri evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.