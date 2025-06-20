TOKİ Kura Sonuçları Nereden, Nasıl Öğrenilir? 13 İldeki Hak Sahipleri Belli Oldu

TOKİ tarafından yürütülen projeler kapsamında Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri’de inşası tamamlanan konutlar ve iş yerleri, kura sonucunda hak sahiplerini buldu. Kurada en fazla teslimat Hatay’da gerçekleşti. Bu ilde 22 bin 239 konut ve iş yeri sahiplerine verildi. Malatya’da 9 bin 161, Adıyaman’da 5 bin 277 ve Kahramanmaraş’ta 4 bin 311 bağımsız bölüm teslim edildi.