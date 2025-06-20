Plajlarda Sigara İçmek Yasaklandı: Uygulama Yarın Başlıyor
Sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Fransa, tüm plajlarda sigara içilmesini yasaklayan ulusal düzenleme için düğmeye bastı. Türkiye’de de benzer bir uygulama hayata geçirilebilir mi? Gözler yeni adımlarda...
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa, halk sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik önemli bir adım atıyor. Ülke genelindeki tüm plajlarda sigara içilmesini yasaklayacak kapsamlı bir düzenleme geliyor. Daha önce bazı kentlerde yerel ölçekte uygulanan “dumansız plaj” uygulamaları, bu yasayla birlikte ulusal düzeye taşınacak.
PLAJLARDA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI
Yeni düzenleme kapsamında, Fransa'nın tüm sahil şeritlerinde sigara içilmesi yasak olacak. Uygulama, özellikle izmaritlerin çevreye verdiği zarar ve pasif içicilik nedeniyle halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. 2018 yılında bu konuda öncülük eden Cagnes-sur-Mer kentinde, önce belli bölgelerde başlayan yasak, 2023 itibarıyla tüm plajlara yayılmıştı. Şimdi ise bu yerel adım, ülke çapında bir halk sağlığı politikasına dönüşüyor.
TÜRKİYE'YE DE KISITLAMA GELİR Mİ?
Türkiye’de de son yıllarda sigara kullanımına karşı çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Kapalı alanlar, toplu taşıma durakları ve çocuk parkları gibi birçok bölgede sigara yasağı bulunuyor. Ancak sahil ve plaj gibi açık alanlara yönelik henüz kapsamlı bir yasak söz konusu değil. Fransa’daki bu adım, Türkiye için de örnek teşkil edebilir. Özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan plajlarda hem çevre kirliliğini önlemek hem de halk sağlığını korumak adına benzer bir düzenleme, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin de gündemine gelebilir.