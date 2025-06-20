Plajlarda Sigara İçmek Yasaklandı: Uygulama Yarın Başlıyor

TÜRKİYE'YE DE KISITLAMA GELİR Mİ?

Türkiye’de de son yıllarda sigara kullanımına karşı çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Kapalı alanlar, toplu taşıma durakları ve çocuk parkları gibi birçok bölgede sigara yasağı bulunuyor. Ancak sahil ve plaj gibi açık alanlara yönelik henüz kapsamlı bir yasak söz konusu değil. Fransa’daki bu adım, Türkiye için de örnek teşkil edebilir. Özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan plajlarda hem çevre kirliliğini önlemek hem de halk sağlığını korumak adına benzer bir düzenleme, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin de gündemine gelebilir.