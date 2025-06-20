Ünlü Türk Markası Yabancılara Satılıyor: Belçikalı Devden Yeni Atak, Süreç Sessizce Başladı
Avrupa’nın teknoloji devi Team Blue, Türkiye’deki ikinci büyük hamlesini yapıyor. Belçikalı dev şirket, Natro’nun ardından şimdi de e-ticaret yazılımının güçlü ismi Ticimax’ın çoğunluk hisselerini satın alıyor.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Avrupa’nın en büyük dijital teknoloji gruplarından biri olan Team Blue, Türkiye’deki ikinci büyük yatırımına hazırlanıyor. Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, 2020 yılında Natro’yu bünyesine katan şirket, şimdi de e-ticaret yazılım sektörünün önde gelen markalarından biri olan İstanbul merkezli Ticimax Bilişim’in çoğunluk hisselerini satın almak üzere harekete geçti.
TEAM BLUE TÜRKİYE’DE YENİDEN SAHNEDE
Avrupa'nın önde gelen hosting ve dijital hizmet sağlayıcılarından Team Blue, Türkiye pazarındaki büyümesini sürdürüyor. 2020 yılında Natro’yu yaklaşık 200 milyon TL karşılığında satın alarak Türkiye’ye giriş yapan Belçikalı dev, şimdi de Ticimax’ı bünyesine katmaya hazırlanıyor. Anlaşma sağlandığında, Ticimax'ın çoğunluk hisseleri Team Blue'nun Hollanda’daki iştiraki tarafından devralınacak.
NATRO’DAN SONRA GÖZLER TİCİMAX’TA
Team Blue’nun Türkiye’deki ilk yatırımı olan Natro, o dönemde 120 bini aşkın aktif müşterisi ve 500 bini geçen alan adı kaydıyla dikkat çekiyordu. Bu satın almanın ardından gözler şimdi e-ticaret yazılım sektörünün öncü firmalarından Ticimax’a çevrildi.
TİCİMAX, 100’DEN FAZLA ÜLKEYE HİZMET VERİYOR
2005 yılında İstanbul’da kurulan Ticimax, bugüne kadar 30 binden fazla yerli ve uluslararası firmaya hizmet sundu. Şirket, 200’ün üzerinde çalışanı ve 5.000’in üzerinde iş ortağıyla faaliyet gösteriyor. Ticimax, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde 100’den fazla ülkeye e-ticaret çözümleri sunuyor. Müşteri portföyünde Victoria’s Secret, Starbucks, Bentley, Elle, Avva, Aselsan, Dimes gibi dünya ve Türkiye markaları bulunuyor.