Ünlü Türk Markası Yabancılara Satılıyor: Belçikalı Devden Yeni Atak, Süreç Sessizce Başladı

Avrupa’nın en büyük dijital teknoloji gruplarından biri olan Team Blue, Türkiye’deki ikinci büyük yatırımına hazırlanıyor. Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, 2020 yılında Natro’yu bünyesine katan şirket, şimdi de e-ticaret yazılım sektörünün önde gelen markalarından biri olan İstanbul merkezli Ticimax Bilişim’in çoğunluk hisselerini satın almak üzere harekete geçti.



