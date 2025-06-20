Türkiye'de Milyoner Sayısı Patladı, Servet Dağılımı Bozuldu

DÜNYADA 684 BİN YENİ DOLAR MİLYONERİ EKLENDİ

Raporda, 2024 yılı içinde dünya genelinde dolar milyoneri olan kişi sayısının 684 bin artarak toplamda 56 milyona ulaştığı belirtildi. UBS, bu sayının 2029 yılına kadar 5 milyon daha artmasının beklendiğini aktardı. ABD, 24 milyon kişiyle en fazla dolar milyoneri barındıran ülke konumunu korurken, Çin 6,3 milyon kişiyle ikinci, Fransa ise yaklaşık 3 milyon kişiyle üçüncü sırada yer aldı.