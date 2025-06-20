Türkiye'de Milyoner Sayısı Patladı, Servet Dağılımı Bozuldu
İsviçre merkezli finans kuruluşu UBS'in hazırladığı Küresel Servet Raporu 2024'e göre, Türkiye son 1 yılda milyoner sayısı en fazla artan ülke oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Raporda, Türkiye’de dolar milyonerlerinin sayısı yaklaşık 7 bin kişi artarak 68 bine yaklaştı. Bu artışla Türkiye, milyoner sayısındaki büyüme hızında yüzde 8,4 oranıyla dünya sıralamasında ilk sırada yer aldı.
DÜNYADA 684 BİN YENİ DOLAR MİLYONERİ EKLENDİ
Raporda, 2024 yılı içinde dünya genelinde dolar milyoneri olan kişi sayısının 684 bin artarak toplamda 56 milyona ulaştığı belirtildi. UBS, bu sayının 2029 yılına kadar 5 milyon daha artmasının beklendiğini aktardı. ABD, 24 milyon kişiyle en fazla dolar milyoneri barındıran ülke konumunu korurken, Çin 6,3 milyon kişiyle ikinci, Fransa ise yaklaşık 3 milyon kişiyle üçüncü sırada yer aldı.
SERVETTE ARTIŞ GÖRÜNSE DE REELDE KAYIP BÜYÜDÜ
Türkiye’de servet görünürde artış gösterse de enflasyondan arındırıldığında tablo tersine dönüyor. Kişi başına düşen servet yüzde 35’i aşkın artış kaydetti; ancak bu artış yüksek enflasyon nedeniyle reel bazda yüzde 14,6 oranında geriledi. Medyan servet ise yüzde 21 düşerek gelir eşitsizliğinde belirgin bir bozulmaya işaret etti.
TÜRKİYE SERVET DEĞİŞİMİNDE SON SIRADA
56 ülkenin karşılaştırıldığı servet değişimi endeksinde Türkiye, enflasyondan arındırılmış verilere göre son sırada yer aldı. Son 4 yılda da benzer şekilde, Türkiye’nin reel servetindeki düşüş küresel ortalamanın oldukça gerisinde kaldı.
GELİR EŞİTSİZLİĞİ DERİNLEŞİYOR
Gelir dağılımı eşitsizliğini ölçen Gini katsayısına göre Türkiye, en eşitsiz ülkeler arasında 9. sırada bulunuyor. Listenin ilk sıralarında ise Brezilya, Rusya ve Güney Afrika yer aldı. Türkiye’de servetin daha çok üst gelir grubunda yoğunlaşması, toplumun geniş kesimlerinin ekonomik kazanımlardan pay alamadığını ortaya koydu.
SERVETİN YAPISI DEĞİŞİYOR
UBS raporuna göre Türkiye’de toplam brüt servetin sadece yüzde 30’u finansal varlıklardan oluşuyor. Geri kalan büyük bölüm ise gayrimenkul gibi finansal olmayan varlıklardan oluşuyor. Borç oranlarının görece düşük seviyelerde seyretmesi, servetin korunmasına katkı sağlasa da ekonomik kırılganlığı ortadan kaldırmıyor.