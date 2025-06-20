Milyon Dolarlık Gökdelenlerin Ortasında Hasat Başladı! Görenler Gözlerine İnanamıyor, Dönüp Bir Daha Bakıyor

"17 YILDA 51 BİN HEKTAR TARIM ALANI YOK OLDU"

Tarımın pandemi döneminde öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Dr. Fevzi Çakmak, "O dönem Ukrayna’dan gelecek ayçiçeği yağı gemilerini beklerken tarımın stratejik bir sektör olduğunu gördük. Ancak bugün yeniden unuttuk. Bursa’da son 17 yılda 51 bin hektar tarım arazisi kaybedildi. Bu, 72 bin futbol sahasına denk geliyor" diye konuştu.

YENİ İMAR ALANLARI TARIM TOPRAKLARININ ÜZERİNDE

Son 1 yılda tarım dışına çıkarılan 3 bin 300 hektar alanın ise 4 bin 620 futbol sahasına eşdeğer olduğunu kaydeden Çakmak, bu bölgelerin büyük bölümünün Nilüfer’de olduğunu ifade etti. “Tarım yapılan ova alanlarında konutlar yükseliyor. Şeftali bahçelerinin yerini AVM’ler aldı. Kaçak sanayi tesisleri ve plansız yapılaşma, verimli toprakları tehdit ediyor” dedi.