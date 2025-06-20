Milyon Dolarlık Gökdelenlerin Ortasında Hasat Başladı! Görenler Gözlerine İnanamıyor, Dönüp Bir Daha Bakıyor
Bursa’nın hızla kentleşen ilçesi Nilüfer’de, milyonlarca lira değerindeki gökdelenler, rezidanslar ve markalı kafe zincirlerinin arasında üretime devam eden 5 dönümlük buğday tarlası, betonlaşmaya karşı direnen tarımın sessiz simgesi haline geldi.
Kaynak: İHA
Nilüfer’in en gözde mahallelerinden 23 Nisan’da, imarlı dönümü 25 ila 30 milyon lira arasında değer biçilen alanda tarım yapan üreticiler, 5 dönüm buğday ekili alandan yaklaşık 3 ton ürün elde etmeyi hedefliyor. Kilosu 13 liradan satılan buğdaydan 39 bin lira gelir bekleniyor.
TARIM ARAZİLERİ KONUTA DÖNÜŞÜYOR
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Nilüfer’deki hızlı yapılaşmanın tarım arazilerini tehdit ettiğine dikkat çekerek, kentte sanayi ve konut baskısının en yoğun yaşandığı bölgenin Nilüfer olduğunu belirtti. Çakmak, "Burada bir çiftçi, etrafı lüks yapılarla çevrili arazisinde hâlâ üretim yapmaya çalışıyor. Bu toprağı satıp büyük paralar kazanabilecekken üretime devam ediyor. Bu büyük bir direniştir" dedi.
"17 YILDA 51 BİN HEKTAR TARIM ALANI YOK OLDU"
Tarımın pandemi döneminde öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Dr. Fevzi Çakmak, "O dönem Ukrayna’dan gelecek ayçiçeği yağı gemilerini beklerken tarımın stratejik bir sektör olduğunu gördük. Ancak bugün yeniden unuttuk. Bursa’da son 17 yılda 51 bin hektar tarım arazisi kaybedildi. Bu, 72 bin futbol sahasına denk geliyor" diye konuştu.
YENİ İMAR ALANLARI TARIM TOPRAKLARININ ÜZERİNDE
Son 1 yılda tarım dışına çıkarılan 3 bin 300 hektar alanın ise 4 bin 620 futbol sahasına eşdeğer olduğunu kaydeden Çakmak, bu bölgelerin büyük bölümünün Nilüfer’de olduğunu ifade etti. “Tarım yapılan ova alanlarında konutlar yükseliyor. Şeftali bahçelerinin yerini AVM’ler aldı. Kaçak sanayi tesisleri ve plansız yapılaşma, verimli toprakları tehdit ediyor” dedi.
ÇİFTÇİLERİN YAŞ ORTALAMASI 59
Kırsalda çiftçilik yapanların yaş ortalamasının 59 olduğunu belirten Çakmak, gençlerin tarıma yöneltilmemesi durumunda yakın gelecekte kırsalda üretim yapacak insan kalmayacağı uyarısında bulundu. Çakmak, “Bir kuşak sonra tarım yapacak kimse kalmayacak. Gençlerin tarıma teşvik edilmesi, tarım arazilerinin korunması ve çiftçiye gereken desteğin verilmesi artık zorunluluk haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.