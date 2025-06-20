Hatice Kolçak: Bu Hataya Düşen Yandı

KRİPTO PARALARDA SIKIŞMA SÜRÜYOR

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralarda da belirgin bir yön oluşmadığını ifade eden Kolçak, “Bitcoin 105.000 doların altında işlem görüyor. Ethereum ise 2.526 dolarda. Ne düşüyorlar ne de çıkıyorlar” diye konuştu. Piyasalarda genel olarak yüksek risk iştahı olduğunu ancak yön tayininin FED sonrası yapılacağını söyledi.