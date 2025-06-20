Hatice Kolçak: Bu Hataya Düşen Yandı
Ekonomist Hatice Kolçak, 18 Haziran sabahı yaptığı değerlendirmede ABD Merkez Bankası’nın (FED) aynı akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalarda oluşan tabloya dair öne çıkan başlıkları paylaştı. Altın ve gümüşteki hareketliliğe dikkat çeken Kolçak, yatırımcılara “Bekleyin, yön FED sonrası netleşecek” uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Hatice Kolçak, 18 Haziran Çarşamba gününün hem FED’in faiz kararı hem de ertesi gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz açıklaması nedeniyle haftanın en kritik günü olduğunu söyledi. Kolçak, “Piyasalar şu anda bekle-gör moduna geçmiş durumda. Savaş riski arka planda kaldı, piyasa FED kararına odaklandı” ifadelerini kullandı.
“NE YÜKSELİYOR NE DÜŞÜYOR”
Altın fiyatlarındaki yatay seyri değerlendiren Kolçak, “Altın 3.382 dolar seviyelerinde tutunuyor. Savaş atmosferine rağmen yukarı yönlü güçlü bir atak yok ama düşüş de yaşanmıyor. Bu, altının dirençli bir pozisyonda olduğunu gösteriyor” dedi. Gram altının ise ons tarafındaki durgunluğa rağmen dolar kurunun etkisiyle 4.363 TL seviyelerinde güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirtti.
“KRİPTO GİBİ HAREKET EDİYOR”
Gümüşün altına göre daha sert bir yükseliş gösterdiğini belirten Kolçak, ons gümüşün 37,21 dolara ulaştığını, gram gümüşte ise 40,25 TL seviyesinin görüldüğünü açıkladı. Günlük artış oranının yüzde 3,65 olduğunu ifade eden Kolçak, “Gümüş, kripto paralar gibi sert hareket ediyor. Yatırımcılar bu volatiliteye hazırlıklı olmalı” dedi.
DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİLLERDE SINIRLI HAREKETLER
Kolçak, FED toplantısı öncesi dolar endeksinin 98,15 seviyesinde olduğunu ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 4,41'e kadar gerilediğini aktardı. FED’in faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini dile getiren Kolçak, “Karar kadar Powell’ın yapacağı açıklamalar belirleyici olacak. Şahin tonda bir konuşma olası ama piyasalar daha güvercin bir açıklama duymak istiyor” dedi.
KRİPTO PARALARDA SIKIŞMA SÜRÜYOR
Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralarda da belirgin bir yön oluşmadığını ifade eden Kolçak, “Bitcoin 105.000 doların altında işlem görüyor. Ethereum ise 2.526 dolarda. Ne düşüyorlar ne de çıkıyorlar” diye konuştu. Piyasalarda genel olarak yüksek risk iştahı olduğunu ancak yön tayininin FED sonrası yapılacağını söyledi.
“PİYASA SAVAŞI DEĞİL, FED’İ FİYATLIYOR”
Orta Doğu’daki gerilim, Hürmüz Boğazı riski, İsrail ve Çin-İran ilişkileri gibi başlıklara rağmen piyasaların bu gelişmeleri fiyatlamadığını vurgulayan Kolçak, “Piyasa savaş değil, FED’i fiyatlıyor. Altın yerinde sayıyor, petrol sınırlı yükseliyor” dedi.
“ŞİMDİ KARAR DEĞİL, BEKLEME ZAMANI”
Hatice Kolçak, yatırımcılara şu tavsiyede bulundu: “FED kararı öncesi pozisyon değiştirmek doğru değil. Anlık kararlar yanıltıcı olabilir. Piyasa, açıklamaları kendi algısına göre yorumlar. Hatta şahin bir açıklama bile olumlu algılanabilir. Bu yüzden yön arayışı netleşene kadar beklemek en doğru adım olur.”