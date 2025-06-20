Avrupa’nın En İyi Pizzacıları Belli Oldu: Türkiye’den Sadece Bir Mekan Listeye Girebildi

50 Top Pizza rehberi, yalnızca lezzeti değil kullanılan ürünlerin kalitesinden şeflerin ustalığına, sunumdan hizmet kalitesine kadar birçok kriteri değerlendiriyor. Bu nedenle listede yer almak, uluslararası düzeyde önemli bir başarı olarak kabul ediliyor. Türkiye’de sayıları her geçen gün artan pizzacılar arasında, bu prestijli listeye girmeyi başaran tek bir mekan oldu.



