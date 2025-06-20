Avrupa’nın En İyi Pizzacıları Belli Oldu: Türkiye’den Sadece Bir Mekan Listeye Girebildi
Dünyanın en saygın pizza rehberlerinden biri olan 50 Top Pizza, 2025 yılı için Avrupa'nın en iyi pizzacılarını açıkladı. En özgün ve lezzetli pizzaları sunan restoranların yer aldığı listede, Türkiye’den sadece bir restoran listeye girebildi.
Kaynak: Haber Merkezi
50 Top Pizza rehberi, yalnızca lezzeti değil kullanılan ürünlerin kalitesinden şeflerin ustalığına, sunumdan hizmet kalitesine kadar birçok kriteri değerlendiriyor. Bu nedenle listede yer almak, uluslararası düzeyde önemli bir başarı olarak kabul ediliyor. Türkiye’de sayıları her geçen gün artan pizzacılar arasında, bu prestijli listeye girmeyi başaran tek bir mekan oldu.
ZİRVEDEKİ RESTORAN DEĞİŞMEDİ
Listenin birinci sırasında, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Londra merkezli Napoli on the Road yer aldı. Şef Michele Pascarella tarafından kurulan bu mekan, İtalyan pizza geleneğini Britanya topraklarına başarıyla taşımış olmasıyla dikkat çekiyor. Üst üste ikinci kez zirvede yer alan restoran, pizzaseverler arasında haklı bir ün kazandı.
Avrupa'nın en iyi pizzacıları...
1-Napoli on the Road – London, England
2- Baldoria – Madrid, Spain
3- Via Toledo – Vienna, Austria
3-Sartoria Panatieri – Barcelona, Spain
4- 50 Kalò – London, England
5- IMperfetto
Puteaux-France
6- Pizza Zulu
Fürth-Germany
7- nNea
Amsterdam-The Netherlands
8-Fratelli Figurato
Madrid-İspanya
9-Sapori Italiani U Taliana
Bratislava- Slovakya
10- Forno d’Oro
Lisbon-Portekiz
11-La Balmesina
Barcelona- İspanya
11- La Piola Pizza
Brussels-Belçika
12- Surt- Danimarka- Kopenhag
13- Stile Napoletano- Chester- İngiltere
14-Demaio
Bilbao- İspanya
15- Franko’s Pizza & Bar
Zagreb-Hırvatistan
49- Filo d’olio
İstanbul-Sarıyer