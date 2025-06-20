Konut Fiyatlarında Bir İlk: Rekoru Gördü, İstanbul Zirveyi Kaptırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, konut fiyatlarında aylık ve yıllık bazda artış sürse de, enflasyondan arındırılmış veriler sektörün reel anlamda değer kaybettiğini gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
TCMB’nin yayımladığı rapora göre, Mayıs 2025’te konut fiyatları bir önceki aya kıyasla %3,4 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise nominal artış %32,3 olarak kayıtlara geçti. Ancak bu rakam, enflasyon etkisinden arındırıldığında reel olarak %2,3’lük bir düşüşü ortaya koyuyor. Bu da konut piyasasında fiyat artışlarının, alım gücündeki düşüşü telafi edemediğine işaret ediyor.
ANKARA ZİRVEYE YERLEŞTİ
Konut fiyatlarındaki bölgesel değişimlere bakıldığında en dikkat çekici artış Ankara’da yaşandı. Başkentte konut fiyatları aylık bazda %3,8 oranında artarken, yıllık artış oranı ise %41,4’e ulaştı. Bu oran, Ankara’yı yıllık bazda en yüksek fiyat artışının yaşandığı il yaptı.
İstanbul'da konut fiyatları bir önceki aya göre %2,7 artış gösterirken, yıllık bazda ise %32,6 oranında yükseldi. İzmir’de ise aylık artış %3,0, yıllık artış ise %31,1 olarak ölçüldü.
REEL DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
İstanbul’da konut fiyatlarındaki artış nominal anlamda güçlü seyretse de, reel olarak fiyatların gerilediği görülüyor. Ekonomistler bu durumu, enflasyonun yüksek seyretmesi ve alım gücünün zayıflamasıyla açıklıyor. Yani fiyatlar yükselse de, vatandaşların gerçek anlamda konut alma gücü azalmış durumda.
ANKARA NEDEN YÜKSELDİ?
Uzmanlara göre Ankara’daki yükselişin ardında artan konut talebi, yeni projelerin sınırlı olması ve merkezi ilçelerde arsa sıkıntısı gibi faktörler bulunuyor. Aynı zamanda kamu sektöründe çalışanlar için düzenlenen yeni finansman ve sosyal konut kampanyaları da bu yükselişte etkili olmuş olabilir.
Genel tabloya bakıldığında, konut sektörünün yüksek enflasyon ortamında fiyat artışlarıyla mücadele ettiği görülüyor. Ancak reel anlamda yaşanan düşüş, yatırımcıların ve tüketicilerin alım kararlarını etkileyebilir. Sektör temsilcileri, yılın ikinci yarısında kredi faizleri ve inşaat maliyetlerindeki değişimlerin belirleyici olacağı görüşünde.