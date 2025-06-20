Konut Fiyatlarında Bir İlk: Rekoru Gördü, İstanbul Zirveyi Kaptırdı



TCMB’nin yayımladığı rapora göre, Mayıs 2025’te konut fiyatları bir önceki aya kıyasla %3,4 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise nominal artış %32,3 olarak kayıtlara geçti. Ancak bu rakam, enflasyon etkisinden arındırıldığında reel olarak %2,3’lük bir düşüşü ortaya koyuyor. Bu da konut piyasasında fiyat artışlarının, alım gücündeki düşüşü telafi edemediğine işaret ediyor.