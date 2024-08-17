Geçtiğimiz Yıl 5 Bin TL Ödenmişti: Emekliye 29 Ekim'de Yeni İkramiye Verilecek mi?

Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle milyonlarca emekliye 5 bin TL'lik ikramiye kararı alan hükümet, ödemeleri kasım ayında hesaplara yatırmıştı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üyesi milyonlarca emekli uygulamanın bu yıl tekrarlanmasını talep ederken, kulislerden sızan bilgilere göre hükümetin atacağı adımlar ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz Yıl 5 Bin TL Ödenmişti: Emekliye 29 Ekim'de Yeni İkramiye Verilecek mi? - Resim: 1

29 Ekim 2023 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı şerefine emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye ödemesi kararı alan hükümet, bu hamlesi ile emeklilerin seyyanen zam talebinin önüne geçmeyi hedeflemişti.

Temmuz ayında yapılan artışla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 24,73 olurken, en düşük emekli maaşı ise yüzde 25 artırılarak 12 bin 500 TL seviyesine çekildi. Türkiye'deki yüksek enflasyon karşısında bu maaşların yetersiz olduğunu belirten emeklilerin itirazı devam ederken, iktidarın emekliye yeni bir 'sus payı' düzenlemesi yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Milyonlarca emekli, artan hayat pahalılığı karşısında bir nebze nefes alabilmek için geçtiğimiz yıla benzer şekilde 29 Ekim'de bir ek ikramiye kararı alınmasını beklerken, iktidarın kafasındaki emekli planı ortaya çıktı.

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