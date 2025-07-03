Memur Zammı Tüm Vatandaşı Etkiledi: Sosyal Yardımlar ve Kamu Ödemelerinde Rakamlar Güncellendi
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur maaş katsayısında yapılan artış, sadece kamu çalışanlarının değil, milyonlarca vatandaşın aldığı sosyal destek ve kamu ödemelerinde de önemli değişiklikleri beraberinde getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 Haziran ayı enflasyon verilerine göre, memur maaş katsayısı %15,57 oranında artırıldı. Bu artış, evde bakım yardımından engelli aylıklarına, kıdem tazminatı tavanından bedelli askerlik ücretine kadar birçok kaleme yansıdı.
SOSYAL YARDIMLAR TEMMUZ İTİBARIYLA ZAMLANDI
Yüzde 15,57’lik artış doğrultusunda sosyal yardım ödemeleri Temmuz-Aralık 2025 dönemi için şu şekilde güncellendi:
Evde Bakım Desteği: 10.125 TL’den 11.538 TL’ye çıkarıldı.
65 Yaş Aylığı: 4.664 TL’den 5.315 TL’ye yükseldi.
Engelli Aylığı (%40-69): 3.723 TL’den 4.243 TL’ye artırıldı.
Engelli Aylığı (%70 ve üzeri): 5.585 TL olan ödeme 6.363 TL oldu.
18 Yaş Altı Engelli Aylığı: Aynı şekilde 4.243 TL olarak belirlendi.
Bu ödemeler, başta dar gelirli haneler olmak üzere birçok haneye doğrudan maddi destek sağlamayı sürdürecek.
KAMU ÖDEMELERİNDE DE ARTIŞ YAŞANIYOR
Memur zammı, bazı kamu ödemelerinde de dikkat çeken yükselişleri beraberinde getirdi:
Kıdem Tazminatı Tavanı: 46.659 TL'den 53.924 TL'ye çıktı.
Bedelli Askerlik Ücreti: 243.036 TL’den 288.887 TL’ye yükseldi.