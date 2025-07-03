Memur Zammı Tüm Vatandaşı Etkiledi: Sosyal Yardımlar ve Kamu Ödemelerinde Rakamlar Güncellendi

Engelli Aylığı (%70 ve üzeri): 5.585 TL olan ödeme 6.363 TL oldu.

18 Yaş Altı Engelli Aylığı: Aynı şekilde 4.243 TL olarak belirlendi.

Bu ödemeler, başta dar gelirli haneler olmak üzere birçok haneye doğrudan maddi destek sağlamayı sürdürecek.