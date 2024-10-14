ATM'lerde Bugünden İtibaren Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi: Para Çekenlere Soğuk Duş

Son yıllarda görülen yüksek enflasyon, bankaların ATM kullanımında önemli değişikliklere gitmesine neden oldu. Yılın ilk aylarında para çekme limitini güncelleyen bankalar, yıl içerisinde artan enflasyonun ardından yeni bir değişikliğe gitme kararı aldı. Türkiye'deki mevcut enflasyon, çok sayıda bankanın uygulamalarında değişikliğe neden oldu.

SESSİZ SEDASIZ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bankalar, artan enflasyona karşın müşterilerinin nakit taleplerini karşılamakta güçlük yaşarken, bu durumun önüne geçebilmek ve banka veznelerinde sıra oluşmasına engellemek amacıyla ATM'lerdeki yeni düzenlemeyi Ekim ayında sessiz sedasız yürürlüğe soktu.

ZORUNLU HALE GELDİ

Çok sayıda özel banka, günlük para çekme limitini sabitlerken QR kod ile yapılacak işlemlerdeki limitler artırılmıştı. Ancak bu uygulamanın beklenen etkiyi vermemesi, günlük limitin üzerinde nakit çekim gerçekleştiren müşterilerden yüksek oranlarda komisyon kesilmesi, Eylül ayı itibarıyla yeni bir düzenlemeye gidilmesini zorunlu kıldı.

Kaynak: Haber Merkezi