Kolanın da Gazı Kaçtı! Gazlı İçeceklere Zam: İşte Yeni Fiyat Listesi
Yüksek enflasyonun etkisiyle temel tüketim ürünlerine gelen zamlar devam ederken, son fiyat artışı gazlı içeceklerde yaşandı. Alkollü içkiler ve sigaralardan sonra, kola ve diğer gazlı içeceklerin fiyatlarına da yeni bir zam yansıdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Coca-Cola grubuna ait ürünlerde fiyat güncellemesinin yapıldığını duyurdu. Buna göre, 5 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni fiyat listesi şu şekilde olacak:
KOLA VE GAZLI İÇECEK FİYAT LİSTESİ
1 litrelik gazlı içecek: 50 TL
1,5 litrelik gazlı içecek: 55 TL
330 ml kutu tüm çeşitler: 45 TL
300 ml kutu çeşitleri: 35 TL
450 ml pet şişe ürünleri: 45 TL
Dündar, artan üretim ve lojistik maliyetlerinin fiyatlara yansıdığını belirtti. Ekonomik baskının halkın alım gücünü daha da zorladığı bir dönemde yapılan bu zam, vatandaşlar arasında da tepkiyle karşılandı.
ZAMLAR DEVAM EDEBİLİR
Son dönemde arka arkaya gelen zamlarla birlikte, birçok temel tüketim ürünü lüks haline gelirken, uzmanlar fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda da sürebileceği uyarısında bulunuyor.