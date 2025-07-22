Türkiye'de de Faaliyet Gösteren Dev Müzik Şirketi Halka Arz Oluyor

54 MİLYAR DOLARLIK DEV

Finans piyasası verilerine göre, UMG’nin piyasa değeri 17 Haziran itibarıyla Amsterdam Borsası kapanışında yaklaşık 49,65 milyar euroya (yaklaşık 54 milyar dolar) ulaştı. Bu dev halka arz adımı, Universal Music'in ABD sermaye piyasalarındaki güçlü yatırımcı ilgisinden faydalanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, şirketin ABD’deki müzik endüstrisindeki etkisini daha da artırmak ve yatırımcı kitlesini çeşitlendirmek amacıyla bu yönde bir hamlede bulunduğuna dikkat çekiyor.