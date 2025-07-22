Türkiye'de de Faaliyet Gösteren Dev Müzik Şirketi Halka Arz Oluyor
Dünya müzik sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan ve Türkiye’de de aktif olarak faaliyet gösteren Universal Music Group (UMG), Amerika Birleşik Devletleri’nde halka arz için ilk adımı attı. Halihazırda hisseleri Amsterdam Borsası’nda işlem gören dev şirket, şimdi de New York’ta yatırımcılara açılmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Universal Music, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli başvuruda bulunarak süreci resmen başlattı. Şirketten yapılan açıklamada, halka arzın detaylarıyla ilgili henüz kamuoyuna açıklama yapılmadı. Satışa sunulacak hisse oranı ya da hedeflenen gelir miktarı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
54 MİLYAR DOLARLIK DEV
Finans piyasası verilerine göre, UMG’nin piyasa değeri 17 Haziran itibarıyla Amsterdam Borsası kapanışında yaklaşık 49,65 milyar euroya (yaklaşık 54 milyar dolar) ulaştı. Bu dev halka arz adımı, Universal Music'in ABD sermaye piyasalarındaki güçlü yatırımcı ilgisinden faydalanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlar, şirketin ABD’deki müzik endüstrisindeki etkisini daha da artırmak ve yatırımcı kitlesini çeşitlendirmek amacıyla bu yönde bir hamlede bulunduğuna dikkat çekiyor.
DÜNYA YILDIZLARININ HAKLARI ELİNDE
UMG, Taylor Swift, Drake, Billie Eilish ve efsanevi The Beatles gibi dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip sanatçıların müzik haklarını elinde bulunduruyor. Halka arz sonrası şirketin hem finansal gücünü artırması hem de global stratejik hedeflerine daha rahat ulaşması bekleniyor.
TÜRKİYE'DEKİ KONUMU GÜÇLENİYOR
Universal Music Group, Türkiye pazarında ise "Universal Music Turkey" adıyla faaliyet gösteriyor. Yerli müzik sektöründeki varlığını artırmak isteyen şirket, geçtiğimiz yıllarda Sezen Aksu’nun eser haklarını 18 milyon dolara satın alarak dikkat çekmişti.