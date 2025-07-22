Uyanık Emlakçıların Fiyat Hilesi Patladı! Bakanlığa Şikayet Yağdı: Satılık Evlerde Meğer Taktik Buymuş

“EMLAKÇI BASKI ALTINDA KALIYOR”

Çağlar, birçok şikayet aldıklarını ancak emlakçıların ev sahiplerinin taleplerine göre hareket etmek zorunda kaldığını belirterek, "Fiyat farklılıkları nedeniyle ceza sadece ilanlara değil, satış aşamasında bildirilen gerçek değere de uygulanıyor" diye konuştu.

“GEREKÇESİZ ZAMLARA GEÇİT YOK”

Emlakçı Halit Mert ise sektördeki denetimlerin daha da sıkılaştığını vurguladı. “Artık gerekçesiz zam yapanlara hem idari hem de maddi yaptırımlar uygulanıyor. Bu, piyasanın daha dengeli işlemesi açısından önemli bir adım oldu” dedi.