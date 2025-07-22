Uyanık Emlakçıların Fiyat Hilesi Patladı! Bakanlığa Şikayet Yağdı: Satılık Evlerde Meğer Taktik Buymuş
Ticaret Bakanlığı’nın konut ilanlarında gerekçesiz fiyat artışını yasaklamasının ardından bazı emlakçılar, ilanlara düşük fiyat girip gerçek rakamı telefonda söylüyor. Antalya’da bir emlakçı, ceza almamak için dairenin satış fiyatını 400 bin TL düşük gösterdiğini itiraf etti.
Kaynak: DHA
Ticaret Bakanlığı’nın geçtiğimiz Mayıs ayında yürürlüğe koyduğu yeni düzenleme ile birlikte, internet ortamında gerekçesiz konut fiyat artışlarına karşı sıkı denetim süreci başlamıştı. Bu adım sonrası bazı ilan sahipleri ve emlakçılar, ceza almamak için yaratıcı ama tüketiciyi yanıltıcı yöntemlere başvurmaya başladı. Antalya’da satılık bir dairenin ilan fiyatı 2 milyon 500 bin TL olarak görünürken, telefonla bilgi almak isteyen kişiye dairenin aslında 2 milyon 900 bin TL’ye satıldığı söylendi. Gerekçe ise açık: “Ceza yememek için fiyatı gerçek değeriyle giremiyoruz.”
CEZADAN KURTULMAK İÇİN YANILTICI FİYAT TAKTİĞİ PATLADI
Ticaret Bakanlığı, konut ilanlarında ekonomik verilerle örtüşmeyen ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarına karşı hem emlakçılara hem mülk sahiplerine ceza kesilmesini öngörüyor. Ancak bazı emlakçılar, bu yaptırımlardan kaçınmak için ilanlara düşük fiyat girip, gerçek rakamı telefonla bildiriyor.
"FİYATI EURO’YA GÖRE BELİRLEDİK" SAVUNMASI
Antalya’daki örnekte ilan fiyatının neden düşük yazıldığı sorulduğunda, emlakçı fiyatın Euro bazında belirlendiğini ve kur değişimi nedeniyle güncel fiyatı yazamadıklarını ifade etti. Böylece ceza almadan satış fiyatını yükseltme çabası içine girdiklerini açıkça dile getirmiş oldu.
"BEYAN ALMADAN ZAM YAPMAYIN" UYARISI
Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, artık hem emlakçılara hem de ev sahiplerine ceza uygulandığını belirtti. Çağlar, "Ev sahiplerinden yazılı beyan almadan fiyat artışı yapılmaması konusunda esnafı uyarıyoruz. Bu yeni sistemle birlikte sorumluluk iki tarafa da dağıtıldı" dedi.
“EMLAKÇI BASKI ALTINDA KALIYOR”
Çağlar, birçok şikayet aldıklarını ancak emlakçıların ev sahiplerinin taleplerine göre hareket etmek zorunda kaldığını belirterek, "Fiyat farklılıkları nedeniyle ceza sadece ilanlara değil, satış aşamasında bildirilen gerçek değere de uygulanıyor" diye konuştu.
“GEREKÇESİZ ZAMLARA GEÇİT YOK”
Emlakçı Halit Mert ise sektördeki denetimlerin daha da sıkılaştığını vurguladı. “Artık gerekçesiz zam yapanlara hem idari hem de maddi yaptırımlar uygulanıyor. Bu, piyasanın daha dengeli işlemesi açısından önemli bir adım oldu” dedi.
“YANILTICI İLANLARA DİKKAT, ŞİKAYET EDİN”
Yetki belgesi olmayan kişilerin internet üzerinden yanıltıcı bilgiler verdiğini belirten Mert, vatandaşlara şu uyarıda bulundu:
“İlanla telefon fiyatı tutmuyorsa, bu açık bir ihlaldir. Şikayet edilmesi gerekir. Çünkü artık her taşınmaz, sisteme girilen numarasıyla takip ediliyor. Aynı taşınmaz farklı fiyatla tekrar ilan verilirse, sistem bunu tespit ediyor.”