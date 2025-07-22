Yıllarca Özel Sektörde Canına Tak Etti: İstifa Edip Köye Yerleşti, Şimdi Paraya Para Demiyor

"KADINLAR ÜRETİMDEN KORKMASIN"

Köy yaşamına geçişin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Seçil Dinçer, özellikle kadınlara çağrıda bulunarak, "Çiftçilik zor ama bir o kadar da tatmin edici. Toprakla uğraşmak, üretmek, emek verip karşılığını almak çok değerli. Kadınlar üretimden korkmasın, bu alanın içinde kendilerine yer açsınlar." dedi.