Yıllarca Özel Sektörde Canına Tak Etti: İstifa Edip Köye Yerleşti, Şimdi Paraya Para Demiyor
Yıllarca özel sektörde çalışan Seçil Dinçer, şehir yaşamının stresinden uzaklaşarak köyüne dönme kararı aldı. Şimdi tarlasında üretiyor, emeğinin karşılığını doğayla iç içe kazandığı yaşamla alarak paraya para demiyor.
Kaynak: İHA
İstanbul’un yoğun ve yorucu iş temposundan bunalan 41 yaşındaki Seçil Dinçer, radikal bir karar alarak hayatının yönünü tamamen değiştirdi. Finans sektöründe geçen 20 yılın ardından memleketi Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri Köyü’ne geri döndü ve çiftçiliğe başladı. Şimdi sabah gün doğmadan traktörüne atlayıp tarlasına gidiyor, kendi elleriyle ektiği ürünlerden hem maddi hem manevi kazanç sağlıyor.
ŞEHİR STRESİNDEN TARLANIN SESSİZLİĞİNE
Köyde doğup büyüyen Dinçer, çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte tarım yapmıştı. Ancak üniversite sonrası kariyer için İstanbul’a taşındı. Yıllarca finans ve muhasebe alanlarında çalışan Dinçer, bir süre sonra şehir hayatının kendisine iyi gelmediğini fark etti. 2 yıl önce istifa ederek baba toprağına döndü ve kız kardeşleriyle birlikte üretime başladı.
KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERLE YENİDEN BAŞLADI
Köye dönüş sürecini anlatan Dinçer, geleneksel ürünlerden farklı olarak sulu tarıma yöneldiklerini belirtti:
"Eskiden ailem buğday ve ayçiçeği üretirdi. Biz daha verimli ürünlerle ilerlemek istedik. Kuru fasulye ve nohut gibi bakliyatlara ağırlık verdik. Bu yıl ise karpuz ve biber çeşitlerini de ektik."
"TARLADA OLMAK BANA İYİ GELİYOR"
Günün büyük bölümünü tarlada geçiren Dinçer, üretimin her aşamasında aktif rol alıyor. "Sabahın erken saatlerinde traktörümle tarlaya gidiyorum, sulamadan bakıma kadar tüm işleri kendim yapıyorum" diyen Dinçer, çiftçiliği sadece ekonomik kazanç için değil, ruhen de bir dönüşüm aracı olarak gördüğünü söylüyor.
"KADINLAR ÜRETİMDEN KORKMASIN"
Köy yaşamına geçişin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Seçil Dinçer, özellikle kadınlara çağrıda bulunarak, "Çiftçilik zor ama bir o kadar da tatmin edici. Toprakla uğraşmak, üretmek, emek verip karşılığını almak çok değerli. Kadınlar üretimden korkmasın, bu alanın içinde kendilerine yer açsınlar." dedi.