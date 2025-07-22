Bakan Işıkhan Duyurdu: 81 İlde Düğmeye Basıldı! 14 Gün İçin 15 Bin 162 TL Ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli bireylerin iş hayatına daha etkin şekilde katılabilmesi için yeni bir destek programını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, “Engelsiz İşgücü Uyum Programı” ile hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli kazanımlar hedeflendiğini belirtti.

CEP HARÇLIĞI, SGK PRİMİ, EĞİTİM VE DENEYİM BİR ARADA

İŞKUR aracılığıyla yürütülecek olan program kapsamında katılımcılara 14 günlük süre için 15 bin 162 TL harçlık verilecek. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemeleri de devlet tarafından karşılanacak.