Bakan Işıkhan Duyurdu: 81 İlde Düğmeye Basıldı! 14 Gün İçin 15 Bin 162 TL Ödenecek
Engelli bireylerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla başlatılan “Engelsiz İşgücü Uyum Programı” kapsamında katılımcılara 14 gün için 15 bin 162 TL ödeme yapılacak. Program, sosyal güvence ve eğitim desteği de sunacak.
Kaynak: İHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli bireylerin iş hayatına daha etkin şekilde katılabilmesi için yeni bir destek programını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, “Engelsiz İşgücü Uyum Programı” ile hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli kazanımlar hedeflendiğini belirtti.
CEP HARÇLIĞI, SGK PRİMİ, EĞİTİM VE DENEYİM BİR ARADA
İŞKUR aracılığıyla yürütülecek olan program kapsamında katılımcılara 14 günlük süre için 15 bin 162 TL harçlık verilecek. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemeleri de devlet tarafından karşılanacak.
Program kapsamında katılımcılar iş arama becerileri, etkili iletişim, finansal okuryazarlık gibi konularda eğitim alırken, ağaçlandırmadan sosyal hizmete, kültür-sanat faaliyetlerinden çevre çalışmalarına kadar birçok alanda deneyim kazanma imkanı bulacak.
AİLELER DE FAYDALANABİLECEK
Programa sadece engelli bireyler değil, şartları sağlayan birinci derece yakınları da katılabilecek. Özellikle engelli bireylerin annesi ya da babası başvuru koşullarını yerine getiriyorsa, bu programdan onlar da yararlanabilecek.
10 BİN KİŞİ HEDEFLENİYOR
81 ilde hayata geçirilecek Engelsiz İşgücü Uyum Programı ile toplam 10 bin engelli vatandaşın istihdama ve toplumsal yaşama daha aktif katılım sağlaması hedefleniyor. Bakan Işıkhan, engelli bireylerin sosyal hayatta daha fazla yer alması ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için devletin her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini vurguladı.