Otomobil Piyasası Karışacak: 1 Yıl Ücretsiz Deneme ve Sıfır Faizli Kredi Dönemi Başladı
Elon Musk’ın CEO’luk koltuğunda oturduğu Tesla, elektrikli araç pazarında yaşadığı satış düşüşünü telafi etmek için dikkat çeken bir kampanya atağına girişti. Şirket, ABD pazarı için hazırladığı yeni teşvik paketiyle, hem yeni alıcıları cezbetmeyi hem de kaybettiği ivmeyi yeniden kazanmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tesla’nın duyurduğu yeni teşvik programına göre, 30 Eylül 2025 tarihine kadar ABD’de teslim edilecek tüm yeni Tesla modelleri için 7.500 dolarlık kira indirimi uygulanacak. Bu kampanyayla birlikte Tesla'nın gelişmiş otonom sürüş desteği olan Full Self-Driving (Denetimli) sistemi ve Premium Connectivity servisi de ücretsiz olarak test edilebilecek.
Deneme süresi, Model 3 ve Model Y araçlarında 30 gün ile sınırlıyken, Model S, Model X ve Cybertruck kullanıcıları için bu süre 1 yıla kadar uzayacak.
SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI
Şirket, müşterilere cazip bir diğer teklif olarak ücretsiz donanım güncellemeleri de sunuyor. Cybertruck dışındaki tüm Tesla modelleri bu yükseltmelerden faydalanabilecek. Özellikle Model 3 ve Cybertruck araçlarını tercih edenler, Full Self-Driving özelliğini satın almaları durumunda sıfır faizli kredi (APR 0%) avantajından yararlanabilecek.
Cybertruck kullanıcıları için kampanya kapsamı daha da genişletildi. Aracın 20 inç jantları ve arazi lastikleri, ek ücret talep edilmeksizin sunulacak. Nakit ödemeyi tercih eden Model 3 sahipleri ise 18 aylık ücretsiz Supercharging (hızlı şarj) hizmetinden faydalanabilecek.
MODEL Y İÇİN AYLIK ÖDEMELERDE SERT İNDİRİM
Tesla’nın en popüler modellerinden biri olan Model Y için de avantajlı kira planları devreye alındı. 3 bin dolar peşinat ile başlayan 36 aylık kira sözleşmesinde, faiz oranı %5,54’ten %3,49’a çekildi. Bu düzenleme sonucunda aylık ödemeler de 399 dolardan 349 dolara düşürüldü.
PAZAR PAYI SAVAŞI BAŞLADI
Tesla’nın bu yeni kampanya paketi, elektrikli otomobil pazarında yaşanan yoğun rekabetin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Şirket, maliyet artışları, rakip markaların agresif atılımları ve ekonomik belirsizliklerin neden olduğu satış kayıplarını bu stratejiyle dengelemeye çalışıyor.