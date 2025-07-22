Otomobil Piyasası Karışacak: 1 Yıl Ücretsiz Deneme ve Sıfır Faizli Kredi Dönemi Başladı

Tesla’nın duyurduğu yeni teşvik programına göre, 30 Eylül 2025 tarihine kadar ABD’de teslim edilecek tüm yeni Tesla modelleri için 7.500 dolarlık kira indirimi uygulanacak. Bu kampanyayla birlikte Tesla'nın gelişmiş otonom sürüş desteği olan Full Self-Driving (Denetimli) sistemi ve Premium Connectivity servisi de ücretsiz olarak test edilebilecek.

Deneme süresi, Model 3 ve Model Y araçlarında 30 gün ile sınırlıyken, Model S, Model X ve Cybertruck kullanıcıları için bu süre 1 yıla kadar uzayacak.