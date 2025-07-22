BYD Fabrikası İçin İlk İmzayı Attı
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa’daki ilk üretim tesisi için somut adımlar atmaya başladı. Şirket, Macaristan’ın Szeged kentinde inşa edilmekte olan elektrikli otomobil fabrikasında kullanılacak çelik malzemenin tedariki için Avusturyalı sanayi devi Voestalpine ile iş birliği anlaşmasına imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Linz kentindeki Voestalpine tesislerinden temin edilecek yüksek kaliteli sac çelik, BYD'nin yeni fabrikasında üretim süreçlerinde kullanılacak. Yerel tedarik zincirini güçlendirmeyi amaçlayan bu anlaşma, BYD’nin Avrupa’daki sanayi entegrasyon stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Macaristan’daki fabrikanın 2025 sonu itibarıyla üretime geçmesi planlanıyor.
VİYANA'DA İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ
İki şirket arasındaki stratejik iş birliği, Viyana’da düzenlenen resmi törenle duyuruldu. Törene BYD İcra Başkan Yardımcısı Stella Li ile Voestalpine CEO’su Herbert Eibensteiner katıldı.
Stella Li, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Avrupa’da üretimimizi büyütürken yerel tedarikçilerle güçlü ilişkiler kurmak önceliklerimiz arasında. Avusturya çeliği, dünya çapında kalitesiyle biliniyor. Ayrıca coğrafi yakınlık, lojistik ve operasyonel süreçlerimizde önemli avantajlar sunuyor” ifadelerini kullandı.
Voestalpine CEO’su Herbert Eibensteiner ise, “Otomotiv sektörüne yönelik sürdürülebilir ve yüksek kaliteli çözümler sunuyoruz. Linz tesisimizde BYD için bu sonbaharda üretime başlayacağız. Bu ortaklığın uzun vadeli ve stratejik bir iş birliğine dönüşmesini bekliyoruz” dedi.
BYD'DEN AVRUPA'DA BİR İLK
Avrupa’daki büyümesini hızlandıran BYD, şimdi de V2H (Vehicle-to-Home – Araçtan Eve Enerji Aktarımı) teknolojisini test etmeye hazırlanıyor. Şirket, bu yenilikçi uygulamanın ilk denemelerini Avusturya’da başlatacak.
Elektrikli araçlardan evlere enerji aktarımını mümkün kılan bu sistem, Avusturya’daki güneş enerjisi kullanım oranının yüksekliği nedeniyle burada test edilecek. Verilere göre ülkedeki hanelerin yarısından fazlası güneş enerjisiyle çalışıyor. Bu da V2H teknolojisinin uygulanabilirliğini artıran önemli bir faktör.
BYD yetkilileri, bayi geri bildirimlerine göre Avusturya’daki müşterilerin V2H sistemine büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Pilot uygulamanın teknik detayları ve devreye alınacağı tarih ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.