BYD Fabrikası İçin İlk İmzayı Attı

Elektrikli araçlardan evlere enerji aktarımını mümkün kılan bu sistem, Avusturya’daki güneş enerjisi kullanım oranının yüksekliği nedeniyle burada test edilecek. Verilere göre ülkedeki hanelerin yarısından fazlası güneş enerjisiyle çalışıyor. Bu da V2H teknolojisinin uygulanabilirliğini artıran önemli bir faktör.

BYD yetkilileri, bayi geri bildirimlerine göre Avusturya’daki müşterilerin V2H sistemine büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Pilot uygulamanın teknik detayları ve devreye alınacağı tarih ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.