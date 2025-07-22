Faizsiz Kredide Zirve Yarışı: Bankalar Arasında Rekabet Hızlandı! Limit 100 Bin TL’ye Dayandı

UZMANLARDAN TÜKETİCİLERE KRİTİK UYARILAR

Finans uzmanları ve tüketici dernekleri, bu tür kampanyaların cazibesine kapılan vatandaşları bazı önemli noktalar konusunda uyarıyor:

Sadece yeni müşterilere: Faizsiz kredi kampanyaları çoğunlukla yeni müşteri kazanımı için sunuluyor. Mevcut müşteriler genellikle bu avantajlardan faydalanamıyor.

Limitler kişiye özel: Bankaların duyurduğu üst limitler herkese sunulmuyor. Kredi notu düşük olanlara daha düşük tutarlar tanımlanabiliyor.

Kısa vade bütçeyi zorlayabilir: 36 ay vadeli kredi yerine 3-6 ay vadede ödeme yapmak, aylık taksitleri yükseltiyor ve aile bütçesini zorlayabiliyor.

Kart zorunluluğu ve aidat riski: Faizsiz kredi çoğu zaman kredi kartı tanımlamasıyla yapılıyor. Bu da ileride kart aidatı ödeme zorunluluğu getirebiliyor.

Kredi kartı limitine takılma: Faizsiz nakit avanslar mevcut kart limitinizden düşüyor. Bu durum, beklenen tutarın altında kalmanıza neden olabilir.

Birden fazla bankadan alma yanılgısı: Aynı anda birçok bankadan faizsiz kredi almak mümkün değil. Tüketicinin gelir ve kredi skoruna göre sistem sınırlama getiriyor.