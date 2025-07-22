Faizsiz Kredide Zirve Yarışı: Bankalar Arasında Rekabet Hızlandı! Limit 100 Bin TL’ye Dayandı
Faiz indirimi beklentisinin güçlenmesiyle birlikte bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını devreye aldı. Limitlerin 100 bin TL sınırına dayandığı bu kampanyalar, tüketicilere cazip fırsatlar sunarken kısa vade, kart şartı ve düşük limit gibi önemli detaylar da dikkat çekiyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında faiz indirimine gitmesi beklenirken, tüketiciler ise hala yüksek seviyede seyreden ihtiyaç kredisi faizlerinden kaçmanın yollarını arıyor. Bu arayış, bankaların sunduğu faizsiz kredi fırsatlarına olan ilgiyi artırmış durumda.
Faizsiz kredi yarışında bankalar limitlerini yukarı çekerken, bazı kampanyalarda 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatları sunuluyor. Kısa vadede sağlanan bu finansman seçenekleri tüketicilere cazip gelse de, uzmanlar uyarıyor: Kart alma zorunluluğu, kısa vade, düşük kredi skoru gibi birçok koşul tüketicilerin karşısına çıkabilir.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?
Akbank: 3 ay vadeyle toplamda 90 bin TL (65 bin TL Taksitli Artı Para + 25 bin TL Taksitli Avans)
QNB Finansbank: 3 ay vadeyle toplamda 85 bin TL
Garanti BBVA: 3 ay vadeyle 75 bin TL’ye kadar kredi
TEB: 6 aya varan vadeyle 75 bin TL (50 bin TL kredi + 25 bin TL nakit avans)
Enpara: 6 ay vadeyle 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi
İş Bankası: 55 bin TL’ye kadar (30 bin TL Ek Hesap + 25 bin TL Taksitli Nakit Avans)
DenizBank: 3 ay vadeyle toplamda 50 bin TL
KATILIM BANKALARINDA DA VADESİZ SEÇENEKLER VAR
Katılım bankaları da kredi yerine vade farksız taksit kampanyalarıyla öne çıkıyor:
Kuveyt Türk: Toplamda 80 bin TL’ye kadar harcamaya vade farksız taksit
AlBaraka Türk: 25 bin TL’ye kadar faizsiz finansman + World kart üzerinden 60 bin TL’ye kadar vade farksız 6 taksit
UZMANLARDAN TÜKETİCİLERE KRİTİK UYARILAR
Finans uzmanları ve tüketici dernekleri, bu tür kampanyaların cazibesine kapılan vatandaşları bazı önemli noktalar konusunda uyarıyor:
Sadece yeni müşterilere: Faizsiz kredi kampanyaları çoğunlukla yeni müşteri kazanımı için sunuluyor. Mevcut müşteriler genellikle bu avantajlardan faydalanamıyor.
Limitler kişiye özel: Bankaların duyurduğu üst limitler herkese sunulmuyor. Kredi notu düşük olanlara daha düşük tutarlar tanımlanabiliyor.
Kısa vade bütçeyi zorlayabilir: 36 ay vadeli kredi yerine 3-6 ay vadede ödeme yapmak, aylık taksitleri yükseltiyor ve aile bütçesini zorlayabiliyor.
Kart zorunluluğu ve aidat riski: Faizsiz kredi çoğu zaman kredi kartı tanımlamasıyla yapılıyor. Bu da ileride kart aidatı ödeme zorunluluğu getirebiliyor.
Kredi kartı limitine takılma: Faizsiz nakit avanslar mevcut kart limitinizden düşüyor. Bu durum, beklenen tutarın altında kalmanıza neden olabilir.
Birden fazla bankadan alma yanılgısı: Aynı anda birçok bankadan faizsiz kredi almak mümkün değil. Tüketicinin gelir ve kredi skoruna göre sistem sınırlama getiriyor.