400 Yıllık Şirket Bir Anda İflas Etti! Bir Tarih Resmen Yok Oldu

Dünya çapında yaşanan küresel krizin etkilerinin beraberinde diğer etkenler nedeniyle şirketler bir bir iflas etmeye başladı. Öyle ki, iflas kervanına 400 yıllık dev şirket de katıldı. Yatırımcıları neye uğradığını şaşırdı.

Kaynak: Artı49

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400 Yıllık Şirket Bir Anda İflas Etti! Bir Tarih Resmen Yok Oldu - Resim: 1

Küresel krizin etkileriyle birlikte, dünya genelinde birçok şirket iflasın eşiğine gelmiş durumda. Bu sürece 400 yıllık köklü bir şirketin de eklenmesi, yatırımcılar ve iş dünyasında şok etkisi yarattı. Almanya’nın Saksonya bölgesinde faaliyet gösteren ve uzun bir geçmişe sahip taş ocağı, dramatik bir sipariş düşüşüyle iflasını açıkladı.

400 yıllık “Vereinigte Porphyrbrüche auf dem Rochlitzer Berge GmbH” adlı şirket, “Saksonya mermeri” olarak bilinen Rochlitz porfirini çıkarıyordu. Almanya genelinde saygın bir yere sahip olan bu taş, yüzyıllardır tarihi anıtlar ve yapılar için önemli bir yapı malzemesi olarak kullanılıyordu.

ANİ SİPARİŞ DÜŞÜŞÜ İFLASA GÖTÜRDÜ

Şirketin iflas sürecini hızlandıran en önemli faktör, beklenmedik sipariş düşüşleri oldu. Genel Müdür Klaus Kalenborn, geçtiğimiz yılın sipariş hacminin oldukça iyi olduğunu, ancak bu yıl yaşanan ciddi daralma nedeniyle şirketin iflasa sürüklendiğini belirtti. Şirket, sadece beş kişilik bir ekiple faaliyet gösteriyordu.

Kaynak: Artı49

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