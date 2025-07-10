Mevduatta Yeni Dönem Başladı: Banka Faizleri Yükseldi, Vergi Kesintisi Arttı! Hangi Banka Ne Kadar Getiri Sağlıyor?
Mevduat stopaj oranları artırıldı, yeni uygulama yürürlüğe girdi. Faiz oranları bazı bankalarda yüzde 50’ye yaklaşırken, yatırımcıların net kazancı üzerindeki vergi yükü de arttı. İşte banka banka güncel mevduat getirileri…
Kaynak: Sabah
Mevduat hesaplarında vergi kesintisi olarak bilinen stopaj oranları için yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte, kısa vadeli mevduatlarda uygulanacak vergi oranları artırıldı. Bu gelişme, faiz oranlarının yüzde 50’ye yaklaştığı bankalarda yatırımcıların net kazançlarını doğrudan etkiliyor.
STOPAJ YÜKSELDİ, NET GETİRİ DÜŞTÜ
Yeni düzenlemeyle, vadesi 1 yıla kadar olan mevduat hesaplarında stopaj oranı yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli hesaplar içinse yüzde 10 oranı korunurken, genel stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltildi. Bu güncelleme, Şubat 2025’te yapılan düzenlemeden sonraki ikinci büyük adım olarak kayıtlara geçti.
YENİ HESAPLAR VE YENİLENEN VADELERİ KAPSIYOR
Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren açılan yeni mevduat ve katılım hesaplarıyla birlikte vadesi yenilenen hesaplar için geçerli olacak. Mevcut vadeli hesaplar bu değişiklikten etkilenmeyecek. Kur korumalı mevduat hesapları da yeni düzenlemeye dahil edildi.
YATIRIMCININ ÖDEYECEĞİ VERGİ TUTARLARI
Stopaj oranlarındaki artışla birlikte mevduat kazançlarında ödenecek vergi tutarı da yükseldi. Örneğin; 400 bin TL’yi 32 günlüğüne yüzde 53 faizle değerlendiren bir yatırımcıdan 2.536 TL stopaj kesintisi yapılacak. Aynı şekilde, 1 milyon TL’lik yatırımını yüzde 49 faiz oranıyla değerlendiren yatırımcı ise 6.504 TL vergi ödeyecek. Önceki oranlarla bu tutar 5.575 TL seviyesindeydi.
BANKA BANKA GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI (100 BİN TL, 32 GÜN)
İş Bankası – Faiz Oranı: %36,5 → Net Kazanç: 2.720 TL → Vade Sonu: 102.720 TL
Enpara.com – Faiz Oranı: %39 → Net Kazanç: 2.906 TL → Vade Sonu: 102.906 TL
Garanti BBVA – Faiz Oranı: %47 → Net Kazanç: 3.502 TL → Vade Sonu: 103.502 TL
Getir Finans – Faiz Oranı: %42 → Net Kazanç: 2.660 TL → Vade Sonu: 102.660 TL
Hayat Finans – Faiz Oranı: %46,69 → Net Kazanç: 3.539 TL → Vade Sonu: 103.539 TL
Ziraat Bankası – Faiz Oranı: %47,5 → Net Kazanç: 3.540 TL → Vade Sonu: 103.540 TL
QNB Finansbank – Faiz Oranı: %48 → Net Kazanç: 3.040 TL → Vade Sonu: 103.040 TL
DenizBank – Faiz Oranı: %48,25 → Net Kazanç: 3.596 TL → Vade Sonu: 103.596 TL