Mevduatta Yeni Dönem Başladı: Banka Faizleri Yükseldi, Vergi Kesintisi Arttı! Hangi Banka Ne Kadar Getiri Sağlıyor?

YENİ HESAPLAR VE YENİLENEN VADELERİ KAPSIYOR

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren açılan yeni mevduat ve katılım hesaplarıyla birlikte vadesi yenilenen hesaplar için geçerli olacak. Mevcut vadeli hesaplar bu değişiklikten etkilenmeyecek. Kur korumalı mevduat hesapları da yeni düzenlemeye dahil edildi.

YATIRIMCININ ÖDEYECEĞİ VERGİ TUTARLARI

Stopaj oranlarındaki artışla birlikte mevduat kazançlarında ödenecek vergi tutarı da yükseldi. Örneğin; 400 bin TL’yi 32 günlüğüne yüzde 53 faizle değerlendiren bir yatırımcıdan 2.536 TL stopaj kesintisi yapılacak. Aynı şekilde, 1 milyon TL’lik yatırımını yüzde 49 faiz oranıyla değerlendiren yatırımcı ise 6.504 TL vergi ödeyecek. Önceki oranlarla bu tutar 5.575 TL seviyesindeydi.