Otomotiv Devi Türkiye'de Üretime Ara Veriyor! KAP'a Bildirildi
Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden TOFAŞ, yaz dönemi planlaması kapsamında üretim faaliyetlerine geçici olarak ara vereceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
TOFAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Bursa’daki fabrikada 28 Temmuz – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretimin durdurulacağı duyuruldu.
ÜRETİME NEDEN ARA VERİLECEK?
Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretime verilen bu ara hem planlı bakım ve onarım çalışmaları hem de çalışanların yıllık izin kullanımı amacıyla değerlendirilecek. Belirtilen süreç boyunca üretim hatları duracak, ancak tesisin bazı bölümlerinde görev yapacak nöbetçi ekipler bakım ve revizyon işlerini yürütecek.
TOFAŞ yetkilileri, bu tür duraksamaların üretim verimliliğini artırmaya ve tesisin teknik altyapısını güçlendirmeye yönelik rutin uygulamalar olduğunu vurguladı. Fabrikada planlanan bu ara, hem çalışanların dinlenmesine hem de üretim sürecinin daha sağlıklı işlemesine olanak sağlayacak.