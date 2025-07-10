Otomotiv Devi Türkiye'de Üretime Ara Veriyor! KAP'a Bildirildi

ÜRETİME NEDEN ARA VERİLECEK?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretime verilen bu ara hem planlı bakım ve onarım çalışmaları hem de çalışanların yıllık izin kullanımı amacıyla değerlendirilecek. Belirtilen süreç boyunca üretim hatları duracak, ancak tesisin bazı bölümlerinde görev yapacak nöbetçi ekipler bakım ve revizyon işlerini yürütecek.