Ne Togg Ne BYD! Hepsini Solladı: Araç Alacakların İlk Tercihi O Oldu

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında dengeler değişmeye başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Haziran ayına ilişkin sıfır araç satış verilerini açıkladı. Rakamlar, elektrikli araç rekabetinde beklenmedik bir tabloyu gözler önüne serdi. Dünyada satışları düşen Tesla, Türkiye pazarında etkileyici bir çıkışla dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Tesla Togg BYD
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Ne Togg Ne BYD! Hepsini Solladı: Araç Alacakların İlk Tercihi O Oldu - Resim: 1

Haziran ayında Tesla Model Y, 7.235 adet satışla ayın en çok tercih edilen elektrikli otomobili oldu. Küresel ölçekte düşüş eğiliminde olan Tesla’nın, Türkiye'de böyle güçlü bir performans sergilemesi sektörde sürpriz olarak değerlendirildi.

Yerli üretim Togg T10X, 3.098 satışla ikinci sırada yer aldı. Her ne kadar Togg yılın geneline yayılan satış performansında güçlü kalsa da, Haziran ayındaki fark dikkat çekti.

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Ne Togg Ne BYD! Hepsini Solladı: Araç Alacakların İlk Tercihi O Oldu - Resim: 2

BYD'DEN BÜYÜK SIÇRAMA

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, üç farklı modeliyle listenin üst sıralarında yer aldı. Haziran ayı satış rakamları şu şekilde:

BYD Seal – 897 adet

BYD Seal U – 886 adet

BYD Atto 3 – 875 adet

Toplamda 2.658 adetlik satış, BYD'nin Türkiye'deki pazar payını hızla artırdığını gösteriyor.

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Ne Togg Ne BYD! Hepsini Solladı: Araç Alacakların İlk Tercihi O Oldu - Resim: 3

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN DİĞER MODELLER

Haziran ayında elektrikli segmentte öne çıkan diğer modeller ise şunlar oldu:

Citroën C3 – 936 adet

Kia EV3 – 771 adet

MINI Countryman – 740 adet

KG Mobility Torres – 730 adet

Opel Frontera – 700 adet

Farklı segmentlerden araçların tercih edilmesi, tüketicilerin hem şehir içi kullanıma hem de SUV konforuna yöneldiğini ortaya koyuyor.

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Ne Togg Ne BYD! Hepsini Solladı: Araç Alacakların İlk Tercihi O Oldu - Resim: 4

İLK 6 AYDA TOGG LİDER KALDI

Haziran ayı verileri Tesla’nın yükselişini gösterse de, 2025 yılının ilk altı aylık dönemine bakıldığında liderlik koltuğu Togg’un elinde. Ocak-Haziran dönemi satışlarına göre en çok tercih edilen markalar şöyle sıralandı:

Togg – 17.101 adet

Tesla – 12.320 adet

BYD – 10.401 adet

Kia – 5.539 adet

MINI – 5.521 adet

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