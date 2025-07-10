Ne Togg Ne BYD! Hepsini Solladı: Araç Alacakların İlk Tercihi O Oldu

Haziran ayında Tesla Model Y, 7.235 adet satışla ayın en çok tercih edilen elektrikli otomobili oldu. Küresel ölçekte düşüş eğiliminde olan Tesla’nın, Türkiye'de böyle güçlü bir performans sergilemesi sektörde sürpriz olarak değerlendirildi.

Yerli üretim Togg T10X, 3.098 satışla ikinci sırada yer aldı. Her ne kadar Togg yılın geneline yayılan satış performansında güçlü kalsa da, Haziran ayındaki fark dikkat çekti.