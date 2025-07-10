Ne Togg Ne BYD! Hepsini Solladı: Araç Alacakların İlk Tercihi O Oldu
Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında dengeler değişmeye başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Haziran ayına ilişkin sıfır araç satış verilerini açıkladı. Rakamlar, elektrikli araç rekabetinde beklenmedik bir tabloyu gözler önüne serdi. Dünyada satışları düşen Tesla, Türkiye pazarında etkileyici bir çıkışla dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Haziran ayında Tesla Model Y, 7.235 adet satışla ayın en çok tercih edilen elektrikli otomobili oldu. Küresel ölçekte düşüş eğiliminde olan Tesla’nın, Türkiye'de böyle güçlü bir performans sergilemesi sektörde sürpriz olarak değerlendirildi.
Yerli üretim Togg T10X, 3.098 satışla ikinci sırada yer aldı. Her ne kadar Togg yılın geneline yayılan satış performansında güçlü kalsa da, Haziran ayındaki fark dikkat çekti.
BYD'DEN BÜYÜK SIÇRAMA
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, üç farklı modeliyle listenin üst sıralarında yer aldı. Haziran ayı satış rakamları şu şekilde:
BYD Seal – 897 adet
BYD Seal U – 886 adet
BYD Atto 3 – 875 adet
Toplamda 2.658 adetlik satış, BYD'nin Türkiye'deki pazar payını hızla artırdığını gösteriyor.
LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN DİĞER MODELLER
Haziran ayında elektrikli segmentte öne çıkan diğer modeller ise şunlar oldu:
Citroën C3 – 936 adet
Kia EV3 – 771 adet
MINI Countryman – 740 adet
KG Mobility Torres – 730 adet
Opel Frontera – 700 adet
Farklı segmentlerden araçların tercih edilmesi, tüketicilerin hem şehir içi kullanıma hem de SUV konforuna yöneldiğini ortaya koyuyor.
İLK 6 AYDA TOGG LİDER KALDI
Haziran ayı verileri Tesla’nın yükselişini gösterse de, 2025 yılının ilk altı aylık dönemine bakıldığında liderlik koltuğu Togg’un elinde. Ocak-Haziran dönemi satışlarına göre en çok tercih edilen markalar şöyle sıralandı:
Togg – 17.101 adet
Tesla – 12.320 adet
BYD – 10.401 adet
Kia – 5.539 adet
MINI – 5.521 adet