Samsung’un Yeni Katlanabilir Serisi Tanıtıldı: Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7’nin Türkiye Fiyatları Açıklandı

Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, önceki modellere kıyasla daha ince ve kompakt bir tasarıma sahip. Performans tarafında ise daha güçlü donanım bileşenleri öne çıkıyor. Android 16 tabanlı One UI 8 ile çalışan yeni telefonlar, aynı zamanda yapay zeka destekli Galaxy AI özellikleriyle birlikte geliyor.