Samsung’un Yeni Katlanabilir Serisi Tanıtıldı: Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7’nin Türkiye Fiyatları Açıklandı
Samsung, 9 Temmuz'da gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarını kamuoyuna duyurdu. Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve uygun fiyatlı versiyon olarak sunulan Galaxy Z Flip 7 FE modelleri tanıtılırken, Türkiye satış fiyatları da netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, önceki modellere kıyasla daha ince ve kompakt bir tasarıma sahip. Performans tarafında ise daha güçlü donanım bileşenleri öne çıkıyor. Android 16 tabanlı One UI 8 ile çalışan yeni telefonlar, aynı zamanda yapay zeka destekli Galaxy AI özellikleriyle birlikte geliyor.
GALAXY Z FOLD 7 TÜRKİYE FİYATLARI
Samsung’un amiral gemisi konumundaki katlanabilir modeli Galaxy Z Fold 7’nin Türkiye fiyatları şu şekilde:
Galaxy Z Fold 7 12 GB RAM + 256 GB depolama: 101.999 TL
Galaxy Z Fold 7 12 GB RAM + 512 GB depolama: 107.999 TL
Galaxy Z Fold 7 16 GB RAM + 1 TB depolama: 117.999 TL
GALAXY Z FLIP 7 VE FLIP 7 FE FİYATLARI
Daha kompakt yapısıyla dikkat çeken Galaxy Z Flip 7 modeli ise şu fiyatlarla satışa sunuldu:
Galaxy Z Flip 7 12 GB RAM + 256 GB depolama: 66.999 TL
Galaxy Z Flip 7 12 GB RAM + 512 GB depolama: 74.999 TL
Flip serisinin daha erişilebilir fiyatlı modeli Galaxy Z Flip 7 FE'nin Türkiye fiyatları ise şöyle:
Galaxy Z Flip 7 FE 8 GB RAM + 128 GB depolama: 58.999 TL
Galaxy Z Flip 7 FE 8 GB RAM + 256 GB depolama: 62.999 TL
ÖN SİPARİŞ AVANTAJLARI VE TESLİMAT TARİHİ
Samsung, Türkiye'de ön sipariş kapsamında Galaxy Z Fold 7 modelini sepette 101.999 TL’ye sunuyor. Ön sipariş veren kullanıcılar, telefonla birlikte alınacak şeffaf kılıfta yüzde 50, Galaxy Watch Ultra veya Galaxy Watch 8 Classic modellerinde ise yüzde 10 indirim hakkı kazanıyor. Ayrıca tüm katlanabilir modellerde “iki kat hafıza” kampanyası da geçerli.
Yeni cihazların Türkiye'deki sevkiyatları ise 28 Temmuz itibarıyla başlayacak.