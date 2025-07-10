Ev Alacaklar Dikkat! Konut Piyasasında Satışlar Bıçak Gibi Kesildi: Fiyatlarda Çöküş Başladı

FİYATLARDA KADEMELİ GERİLEME BEKLENİYOR

Uzmanlara göre, piyasada henüz tam anlamıyla bir denge oluşmuş değil. Ancak satışa sunulan konut sayısının artmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde fiyatlarda kademeli bir düşüş yaşanabileceği öngörülüyor. Şu anda piyasada öne çıkan eğilim, mülklerin hızla elden çıkarılmaya çalışılması. Ancak mevcut alım gücüyle bu arzın örtüşmemesi, emlak piyasasının yeniden dengeye gelmesini geciktiriyor.