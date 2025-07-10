Ev Alacaklar Dikkat! Konut Piyasasında Satışlar Bıçak Gibi Kesildi: Fiyatlarda Çöküş Başladı
Yüksek faiz oranları konut kredilerini erişilmez hale getirirken, satışlarda ciddi durgunluk yaşanıyor. Artan ilan sayısı fiyatların düşebileceği sinyalini verirken, alıcılar temkinli davranıp beklemeyi tercih ediyor.
Kaynak: İHA
Yüksek faiz oranlarının etkisiyle konut kredisi kullanımı giderek zorlaşırken, gayrimenkul piyasasında durgunluk hissedilir şekilde artmaya başladı. Satışlardaki yavaşlama, mülk sahiplerini gayrimenkullerini nakde çevirmeye zorlarken, piyasada fiyatların düşebileceği beklentisi güçleniyor.
SATILIK KONUT SAYISI PATLADI
Gayrimenkul uzmanlarına göre, özellikle 2025 Mayıs itibarıyla büyükşehirlerde satışa çıkarılan konut ilanlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Emlak ilan platformlarında gözlenen bu hareketlilik sadece arz fazlası değil, aynı zamanda ekonomik koşulların mülk sahipleri üzerindeki baskısının da net bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
KREDİYLE EV SAHİBİ OLMAK ARTIK ÇOK ZOR
Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut kredisi faizlerinin ciddi şekilde yükselmesinin alım gücünü zayıflattığını ve krediyle ev sahibi olmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini ifade etti. “Özellikle yatırım amacıyla alınan ikinci veya üçüncü konutlar, artık mülk sahipleri için yük haline gelmiş durumda. Artan enflasyon ve yaşam giderleri nedeniyle çok sayıda ev sahibi, satış yoluyla nakit ihtiyacını karşılamaya yöneliyor” dedi.
KİRA ARTIŞLARI MALİYETLERİ KARŞILAMIYOR
Son yıllarda hızla artan kira fiyatlarına rağmen, elde edilen gelir çoğu zaman bakım, vergi ve olası kredi giderlerini karşılamaya yetmiyor. Bu nedenle gayrimenkul sahipleri, yatırımlarını likit hale getirmeye çalışıyor. Ancak satışa sunulan konut sayısı hızla artarken, alıcıların aynı oranda piyasaya girmemesi dengesizliği büyütüyor.
FİYAT FARKLARI VE TEMKİNLİ BEKLEYİŞ
Aydemir, aynı bölgede benzer özelliklere sahip daireler arasında bile ciddi fiyat farklarının oluştuğuna dikkat çekerek, "Bazı satıcılar hâlâ geçmiş fiyatlara tutunmaya çalışıyor, ancak alıcılar ekonomik belirsizlikler ve yüksek faizler nedeniyle temkinli davranıyor. Fiyatların daha da gerilemesini bekleyenler, alım kararını erteliyor" şeklinde konuştu.
FİYATLARDA KADEMELİ GERİLEME BEKLENİYOR
Uzmanlara göre, piyasada henüz tam anlamıyla bir denge oluşmuş değil. Ancak satışa sunulan konut sayısının artmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde fiyatlarda kademeli bir düşüş yaşanabileceği öngörülüyor. Şu anda piyasada öne çıkan eğilim, mülklerin hızla elden çıkarılmaya çalışılması. Ancak mevcut alım gücüyle bu arzın örtüşmemesi, emlak piyasasının yeniden dengeye gelmesini geciktiriyor.