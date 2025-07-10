Salatalıklar Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Ülkede Alarm Verildi: Salmonella Aldı Başını Gitti

MUTFAK YÜZEYLERİNİ DEZENFEKTE EDİN

Yetkililer, yalnızca şüpheli salatalıkların değil, bu ürünlerle temas eden tüm mutfak ekipmanlarının ve yüzeylerin de titizlikle dezenfekte edilmesi gerektiğini vurguladı. Kesme tahtaları, tezgâh yüzeyleri, buzdolabı rafları ve hatta evcil hayvan mama kapları çamaşır suyu içeren temizleyicilerle yıkanmalı. Ayrıca, risk grubunda yer alan bireylerin evcil hayvanlarla teması da geçici olarak sınırlandırılmalı.