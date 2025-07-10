Salatalıklar Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Ülkede Alarm Verildi: Salmonella Aldı Başını Gitti
Amerika Birleşik Devletleri’nde taze salatalıklarda tespit edilen salmonella bakterisi nedeniyle sağlık yetkilileri en yüksek düzeyde uyarı yayınladı. Tüketicilere, şüpheli ürünleri kesinlikle tüketmemeleri ve derhal iade etmeleri çağrısında bulunuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Teksas merkezli Fuentes Farms LLC tarafından üretilen taze salatalıkların piyasadan gönüllü olarak toplatıldığını duyurdu. Geri çağrılan ürünlerin, 13 Haziran tarihinde dağıtıldığı ve üzerinde “parti no: 357” ibaresi bulunduğu açıklandı. FDA, söz konusu ürünler için “Sınıf I Geri Çağırma” etiketi verdi. Bu kategori, halk sağlığı açısından ciddi veya ölümcül risk taşıyan ürünler için kullanılıyor.
SALMONELLA HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR
Salmonella bakterisinin neden olduğu salmonelloz adlı enfeksiyon; ateş, ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi semptomlara yol açabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde, yaşlılarda ve çocuklarda hastalığın hayati risk oluşturabileceği belirtiliyor. Henüz herhangi bir vaka bildirilmemiş olsa da, FDA’nın yaptığı testlerde kontaminasyona rastlandığı ifade edildi.
MUTFAK YÜZEYLERİNİ DEZENFEKTE EDİN
Yetkililer, yalnızca şüpheli salatalıkların değil, bu ürünlerle temas eden tüm mutfak ekipmanlarının ve yüzeylerin de titizlikle dezenfekte edilmesi gerektiğini vurguladı. Kesme tahtaları, tezgâh yüzeyleri, buzdolabı rafları ve hatta evcil hayvan mama kapları çamaşır suyu içeren temizleyicilerle yıkanmalı. Ayrıca, risk grubunda yer alan bireylerin evcil hayvanlarla teması da geçici olarak sınırlandırılmalı.
TÜKETİCİLERE İADE VE İMHA EDİN UYARISI
Fuentes Farms, salatalık üretimi ve dağıtımını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Şirket, kontaminasyonun kaynağının tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Tüketicilere ise şu uyarı yapıldı: “Bu ürünleri tüketmeyin, derhal imha edin veya satın aldığınız noktaya iade edin.”