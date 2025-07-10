Konkordato İlan Eden 5 Yıldızlı Otelden Yeni Hamle! Kapasite Artışına Onay Çıktı

YENİ PROJEYE BAKANLIK ONAYI

Konkordato sürecinin tamamlanmasından yaklaşık 1 yıl sonra şirket, otelin kapasitesini artırmak için harekete geçti. Ephesus Princess tarafından yapılan kapasite artışı başvurusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun bulundu. Proje kapsamında otele 16 yeni oda eklenmesi planlanıyor. Yatırımın toplam maliyetinin ise 6 milyon 210 bin TL olacağı açıklandı.