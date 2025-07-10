Konkordato İlan Eden 5 Yıldızlı Otelden Yeni Hamle! Kapasite Artışına Onay Çıktı

İzmir’in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren Labranda Ephesus Princess oteli, geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunmuş, ancak bu talep daha sonra şirket tarafından geri çekilmişti. Konkordato sürecinin sona ermesinin ardından otel yönetimi dikkat çeken bir adım attı. 5 yıldızlı tesisin kapasitesinin artırılması için yapılan başvuru, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Konkordato İlan Eden 5 Yıldızlı Otelden Yeni Hamle! Kapasite Artışına Onay Çıktı - Resim: 1

Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Efes Prenses Turizm ve Otelcilik A.Ş., geçtiğimiz yıl Labranda Ephesus Princess oteli için konkordato başvurusunda bulunmuştu. 352 odalı tesis için açılan davada, şirketin konkordato talebinden feragat ettiği belirtilerek süreç sonlandırıldı. Mahkeme, borca batıklık halinin bulunmadığını tespit ederek iflas kararı verilmesine gerek olmadığına hükmetti. Ayrıca, konkordato komiserlerinin görevine de son verildi.

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Konkordato İlan Eden 5 Yıldızlı Otelden Yeni Hamle! Kapasite Artışına Onay Çıktı - Resim: 2

YENİ PROJEYE BAKANLIK ONAYI

Konkordato sürecinin tamamlanmasından yaklaşık 1 yıl sonra şirket, otelin kapasitesini artırmak için harekete geçti. Ephesus Princess tarafından yapılan kapasite artışı başvurusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun bulundu. Proje kapsamında otele 16 yeni oda eklenmesi planlanıyor. Yatırımın toplam maliyetinin ise 6 milyon 210 bin TL olacağı açıklandı.

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Konkordato İlan Eden 5 Yıldızlı Otelden Yeni Hamle! Kapasite Artışına Onay Çıktı - Resim: 3

OTELDE YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

352 oda kapasitesiyle faaliyet gösteren Labranda Ephesus Princess, kapasite artışıyla birlikte daha fazla misafire hizmet vermeye hazırlanıyor. Projenin onaylanması, otelin geleceğine yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirilirken, turizm sektöründe yaşanan toparlanmanın da etkisiyle yatırımın hızla hayata geçirilmesi bekleniyor.

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