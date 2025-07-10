Ne Ordu Ne Giresun: Karadeniz’de En Çok Fındık Üreten Şehir Belli Oldu

Türkiye’nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde en fazla fındık üreten ilçe belli oldu. Herkesin gözünü çevirdiği Ordu ve Giresun’u geride bırakan zirvedeki şehir şaşırttı.



