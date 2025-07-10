Ne Ordu Ne Giresun: Karadeniz’de En Çok Fındık Üreten Şehir Belli Oldu
TÜİK’in 2024 verilerine göre Karadeniz’de en fazla fındık üreten şehir belli oldu. Herkes Ordu ya da Giresun’u beklerken zirveye yerleşen ilçe şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde en fazla fındık üreten ilçe belli oldu. Herkesin gözünü çevirdiği Ordu ve Giresun’u geride bırakan zirvedeki şehir şaşırttı.
DÜNYA FINDIK ÜRETİMİNİN YÜZDE 70’İ TÜRKİYE’DEN
Türkiye, dünya genelindeki fındık ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini karşılıyor. Bu üretimin büyük bir bölümü ise Karadeniz Bölgesi’nde yapılıyor. Kocaeli’den Artvin’e uzanan geniş coğrafyada fındık yetiştiriciliği yapılırken, uzun yıllardır rekolte liderliği Ordu’nun, kalite liderliği ise Giresun’un elinde bulunuyordu. Ancak 2024 yılı itibarıyla en çok fındık üreten Karadeniz ilçesi, tahminlerin aksine Ordu veya Giresun’dan değil.
SAMSUN ZİRVEYE OTURDU
TÜİK verilerine göre, ton bazında en yüksek fındık üretimini gerçekleştiren bölge Samsun oldu. Fındıkta miktar bakımından en fazla üretimi gerçekleştiren il hala Ordu olurken, Giresun fındığı ise yüksek kalite ve aromasıyla yurt içi ve dışındaki pazarlarda ayrıcalıklı bir yer edinmiş durumda.
İşte Türkiye'nin en çok fındık üretimi yapan 20 ilçesi:
20. Tirebolu, Giresun - 13.348
19. Bulancak, Giresun - 13.430
18. Perşembe, Ordu - 13.556
17. Giresun merkez - 14.010
16 . Şalpazarı, Trabzon - 14.145
15. Yığılca, Düzce - 15.299
14. Gölköy, Ordu - 15.920
13. Düzce merkez - 16.233
12. Karasu, Sakarya - 16.677
11. Karadeniz Ereğli, Zonguldak - 16.807
10. Hendek, Ordu - 18.182
9. Fatsa, Ordu - 18.278
8. Ulubey, Ordu - 18.492
7. Kocaali, Sakarya - 19.564
6. Alaplı, Zonguldak - 19.659
5. Altınordu, Ordu - 22.414
4. Ünye, Ordu - 23.813
3. Terme, Samsun - 28.855
2. Akçakoca, Düzce - 36.649
1. Çarşamba, Samsun - 40.527