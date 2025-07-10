Türkiye'nin En Cömert, Zengin İş İnsanı Listesi Değişti! Zirvedeki İsmin Bağış Miktarı Dudak Uçuklattı

Geçen yılın verileriyle kıyaslandığında bu yılki listede ciddi farklılıklar göze çarptı. Sıralamada ilk sırada yer alan isim değişmezken, listenin geri kalanı neredeyse tamamen yenilendi. İş insanlarının yaptığı bağışların tutarları, hem bireysel yardım anlayışlarını hem de toplumsal sorumluluklarını ortaya koydu.

BAĞIŞLAR KRİTER ALINDI

Capital Dergisi’nin hazırladığı sıralamada, iş insanlarının sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı bağışlar temel kriter olarak alındı. Eğitimden sağlığa, kültürden çevreye kadar birçok alanda yapılan katkılar, listede yer alan isimlerin belirlenmesinde etkili oldu.