Türkiye'nin En Cömert, Zengin İş İnsanı Listesi Değişti! Zirvedeki İsmin Bağış Miktarı Dudak Uçuklattı
Capital Dergisi, Türkiye’nin en fazla bağış yapan cömert 50 iş insanını açıkladı. Zirvedeki isim değişmezken, listenin büyük bölümü baştan sona yenilendi. Yeni sıralamada zirvedeki ismin yaptığı bağış dudak uçuklattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Capital Dergisi tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan "Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı" listesi, bu yıl güncellenerek kamuoyuyla paylaşıldı. İş dünyasının en cömert isimlerini bağış miktarlarına göre sıralayan liste, bu kez önemli değişikliklerle dikkat çekti.
Geçen yılın verileriyle kıyaslandığında bu yılki listede ciddi farklılıklar göze çarptı. Sıralamada ilk sırada yer alan isim değişmezken, listenin geri kalanı neredeyse tamamen yenilendi. İş insanlarının yaptığı bağışların tutarları, hem bireysel yardım anlayışlarını hem de toplumsal sorumluluklarını ortaya koydu.
BAĞIŞLAR KRİTER ALINDI
Capital Dergisi’nin hazırladığı sıralamada, iş insanlarının sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı bağışlar temel kriter olarak alındı. Eğitimden sağlığa, kültürden çevreye kadar birçok alanda yapılan katkılar, listede yer alan isimlerin belirlenmesinde etkili oldu.
İşte Türkiye'nin en çok bağış yapan cömert 30 iş insanı:
30. Çilek Ailesi – Çilek Holding – 100.850
29. Musa Özgüloğlu – Oba Makarna – 114.387
28. Kenyerber Boğur Okyay – Kale Grubu – 131.800
27. Ahmet Kocabıyık – Borusan Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı – 149.367
26. Zorlu Ailesi – Zorlu Grubu / Mehmet Zorlu Vakfı – 170.571
25. Temel Yılmaz – Yıldızlar Yatırım Holding – 200.000
24. Raif Ali Dinçkök – Akkök Holding – 270.000
23. Hüseyin Nuri Çomu – Sunar Group – 295.000
22. Ahmet Musul – Ekol Lojistik – 300.000
21. Nihat Özdemir – Limak Grubu – 300.000
20. Sadettin Saran – Saran Holding – 300.000
19. Doğan Ailesi – Doğan Grubu – 305.087
18. Nihat Güral – NG Grubu – 325.000
17. Abdulkadir Konukoğlu – Sanko Grubu / Sani Konukoğlu Vakfı – 350.000
16. İbrahim Çeçen ve Ailesi – IC Holding – 356.911
15. Mehmet Ziylan – FLO Mağazacılık – 400.000
14. Erdem Timur – Timur Holding – 450.000
13. Hakan Safi – Safi Holding – 520.000
12. Hülya Gedik – Gedik Holding – 620.000
11. Erman Ilıcak – Rönesans Holding – 630.000
10. Yaşar Ailesi – Yaşar Topluluğu – 685.000
9. Altınbaş Ailesi – Altınbaş Holding – 835.000
8. Fatih Öztürk – Bilfen Şirketler Topluluğu – 900.000
7. İbrahim Erdemoğlu – Erdemoğlu Holding – 960.000
6. Ferit F. Şahenk – Doğuş Grubu – 1.602.333
5. Cam Has-Nuri Has – Kadir Has Vakfı – 1.800.000
4. Tuncay Özilhan – Anadolu Grubu – 1.877.012
3. Fuat Tosyalı – Tosyalı Holding – 2.005.000
2. Vahap Küçük – LC Waikiki – 3.500.000
1. Koç Ailesi – Koç Holding – 5.581.630