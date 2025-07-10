Dizide Gördü Mesleği Oldu: Türkiye'de Sadece O Yapıyor, Tanesini 35 Bin TL'ye Satıyor
Sivaslı bıçak ustası Emre Göçeri, dizilerden ilham alarak 10 bin koç boynuzu arasından seçtiği özel parçalarla el yapımı bıçak koleksiyonu üretti. Alacalı ve kehribar dokulu boynuzlardan yapılan bıçaklar, koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor; fiyatları ise 3 bin TL’den başlayıp 35 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Kaynak: İHA
Sivas’ta yıllardır bıçakçılık mesleğini sürdüren Emre Göçeri, geleneksel el işçiliğini modern dokunuşlarla buluşturarak dikkat çeken bir koleksiyona imza attı. Yaklaşık 10 bin koç boynuzu arasından özel desenlere sahip parçaları seçerek, Türkiye’de eşi benzeri olmayan özel tasarım bıçaklar üretti. Göçeri’nin, dizilerde gördüğü tarihi motiflerden esinlenerek geliştirdiği bu el emeği koleksiyon, 3 bin TL ile 35 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
10 BİN BOYNUZDAN SADECE 15-20 TANESİ ÖZEL SEÇİLDİ
Göçeri, üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunu belirterek, binlerce koç boynuzu arasından yalnızca desen, doku ve renk açısından uygun olan 15-20 özel parçayı ayıkladıklarını söyledi. Özellikle 5-6 yaşındaki koçlardan elde edilen boynuzların, kehribar benzeri dokusuyla ön plana çıktığını ifade etti.
Daha önce Antep, Urfa ve Diyarbakır gibi şehirlerden gelen boynuzların çoğunlukla düz ve renksiz olduğunu belirten Göçeri, Kütahya ve Balıkesir'den getirilen boynuzların çok daha renkli, katmanlı ve estetik olduğunu fark ettiklerini söyledi. Bu farkın, hayvanların beslendiği yemler ve meraların niteliğinden kaynaklandığını da ekledi.
"YUNUS MODELİ" BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Emre Göçeri, özel üretim bıçaklarına “Yunus modeli” ismini verdiklerini ve daha önce Sivas'ta bu tarz işlemeli bıçaklara rastlanmadığını vurguladı. Siyah ya da sarı boynuzlardan farklı olarak, alacalı desenlere sahip bu bıçaklar tamamen el işçiliğiyle şekilleniyor. Göçeri, özellikle koleksiyoncuların bu modellere büyük ilgi gösterdiğini belirtti.
TARİHİ DİZİLER VE ESKİ KILIÇLAR
Tarihi dizilerde gördüğü kılıç ve hançer işlemelerinden etkilendiğini dile getiren Göçeri, daha sonra farklı bölgelerin motiflerini araştırarak kendi yorumunu kattığını ifade etti. Özellikle zincir motifi ve kendi geliştirdikleri “yılan deseni” ile bıçaklara benzersiz bir kimlik kazandırdıklarını söyledi. Bu tasarımlar için patent başvurusunda da bulunduklarını belirten Göçeri, şu ana kadar üretilen özel modellerin çoğunu tek bir koleksiyonere sattıklarını da paylaştı.
TANESİNİ 35 BİN TL’YE SATIYOR
Göçeri’nin ürettiği bıçaklar, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda sınırlı üretim olması nedeniyle de değer kazanıyor. Koleksiyonerlerin özellikle talep ettiği bu parçalar, 3 bin TL ile 13 bin TL arasında değişirken, bazı nadir parçalar 35 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor. Göçeri, "Bir bıçağın estetik değeri, nadirliğiyle birleşince insanlar onu sadece kullanmak değil, sergilemek istiyor" diyerek koleksiyon tutkusunun satışlara yansıdığını belirtti.