Dizide Gördü Mesleği Oldu: Türkiye'de Sadece O Yapıyor, Tanesini 35 Bin TL'ye Satıyor

TANESİNİ 35 BİN TL’YE SATIYOR

Göçeri’nin ürettiği bıçaklar, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda sınırlı üretim olması nedeniyle de değer kazanıyor. Koleksiyonerlerin özellikle talep ettiği bu parçalar, 3 bin TL ile 13 bin TL arasında değişirken, bazı nadir parçalar 35 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor. Göçeri, "Bir bıçağın estetik değeri, nadirliğiyle birleşince insanlar onu sadece kullanmak değil, sergilemek istiyor" diyerek koleksiyon tutkusunun satışlara yansıdığını belirtti.