WhatsApp'tan Para Kazandıracak Yeni Özellik

WhatsApp'tan milyonları sevindirecek yeni bir özelliğin geleceği açıklandı. Henüz beta sürümünde test aşamasında olan yeni özellik WhatsApp'tan para kazanmanın yolunu açacak. İşte bütün ayrıntılar...

Kaynak: Gerçek Gündem

WhatsApp'tan Para Kazandıracak Yeni Özellik - Resim: 1

WhatsApp, kullanıcılarına para kazanma fırsatı sunabilecek yeni bir özellikle gündemde. Popüler mesajlaşma uygulaması, topluluk sahipliğinin devredilmesini sağlayacak bir yeniliği test ediyor. Bu yeni özellik, Android beta sürümünde deneme aşamasında.

Beta sürüm numarası "2.24.19.34" olan bu yeni özellikle, WhatsApp kullanıcıları, kurdukları toplulukları başka kullanıcılara devredebilecek. Özellikle, kullanıcıların oluşturdukları ve büyüttükleri toplulukları başka kişilere devrederek, bu işlemlerden para kazanma potansiyeli doğacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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