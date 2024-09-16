WhatsApp'tan Para Kazandıracak Yeni Özellik

WhatsApp, kullanıcılarına para kazanma fırsatı sunabilecek yeni bir özellikle gündemde. Popüler mesajlaşma uygulaması, topluluk sahipliğinin devredilmesini sağlayacak bir yeniliği test ediyor. Bu yeni özellik, Android beta sürümünde deneme aşamasında.

Beta sürüm numarası "2.24.19.34" olan bu yeni özellikle, WhatsApp kullanıcıları, kurdukları toplulukları başka kullanıcılara devredebilecek. Özellikle, kullanıcıların oluşturdukları ve büyüttükleri toplulukları başka kişilere devrederek, bu işlemlerden para kazanma potansiyeli doğacak.

Kaynak: Gerçek Gündem