iPhone'larda Tartışma Yaratan Yeni Özellik! Tek 'Tık'la Kaydedecek

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 18.1 güncellemesini yayınladı ve bu sürüm, kullanıcıların cihazlarını daha kişisel ve işlevsel hale getirmelerine olanak tanıyan yeni özelliklerle geliyor. En dikkat çeken yeniliklerden biri olan telefon konuşmalarını kayıt özelliği, kullanıcıların arama ekranında bulunan dalga çizgisi simgesine tıklayarak hem gelen hem de giden aramaları kaydedebilmesini sağlıyor. Bu özellik ayrıca FaceTime sesli aramaları kaydetme seçeneği de sunuyor. Kayıt edilen sesli konuşmalar, yazıya dökerek not alma imkanıyla da kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor.