iPhone'larda Tartışma Yaratan Yeni Özellik! Tek 'Tık'la Kaydedecek
Apple, iOS 18.1 güncellemesiyle telefon konuşmalarını kayıt etme özelliğini tanıttı. Kullanıcılar, arama ekranındaki dalga çizgisi simgesine tıklayarak hem gelen hem de giden aramaları kaydedebilecek. Ancak bu özellik 'gizlilik' ve 'güvenlik' endişelerini de beraberinde getirdi.
Kaynak: Habertürk
Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 18.1 güncellemesini yayınladı ve bu sürüm, kullanıcıların cihazlarını daha kişisel ve işlevsel hale getirmelerine olanak tanıyan yeni özelliklerle geliyor. En dikkat çeken yeniliklerden biri olan telefon konuşmalarını kayıt özelliği, kullanıcıların arama ekranında bulunan dalga çizgisi simgesine tıklayarak hem gelen hem de giden aramaları kaydedebilmesini sağlıyor. Bu özellik ayrıca FaceTime sesli aramaları kaydetme seçeneği de sunuyor. Kayıt edilen sesli konuşmalar, yazıya dökerek not alma imkanıyla da kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor.
Yeni kayıt özelliği, kullanıcıların gizliliğine dair soruları da gündeme getirdi. Apple, bu konuda kullanıcı gizliliğini korumak için çeşitli güvenlik önlemleri aldığını belirtti. Özellikle kaydedilen seslerin güvenli bir şekilde saklanması ve yetkisiz erişime karşı korunması büyük önem taşıyor.
Habertürk'ten Cem Özenen’e konuşan Avukat Arda Demircioğlu, ses kaydının gizlilik ve güvenlik risklerini artırabileceğini belirterek, kayıtların üçüncü kişilerle paylaşılmasının hukuki sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Demircioğlu, kişisel kullanım için paylaşımsız olarak sesli konuşmaların metne dönüştürülmesinde bir sakınca bulunmadığını, ancak kayıtların yetkisiz erişim veya paylaşımında hak ihlali oluşabileceğini ifade etti.
APPLE'DAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Apple, kullanıcı gizliliğini sağlamak amacıyla şu güvenlik önlemlerini sunuyor:
Otomatik Kayıt Bildirimi: Kayıt başlatıldığında, her iki taraf da otomatik bir sesli bildirimle bilgilendirilir.
Şifreleme ve Güvenli Saklama: Kayıtlar şifreli olarak saklanır ve yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından dinlenebilir. Kayıtlar, cihazdaki Notlar uygulamasında saklanır ve Face ID, Touch ID veya parola gibi kimlik doğrulama yöntemleri ile korunur.
Cihaz İçi İşleme: Mümkün olduğunca, kayıt ve analiz işlemleri cihaz üzerinde yapılır, böylece verilerin sunuculara aktarılması en aza indirilir.
Kullanıcıların aramalarını kayıt etme ve bu kayıtları saklama süresini belirleme gibi ayarları özelleştirme imkanı bulunuyor. Apple, bu özelliklerle gizliliği koruyarak kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.