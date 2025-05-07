WhatsApp’a Yapay Zeka Dokunuşu: Yeni Özellik Sohbet Ekranlarını Baştan Yaratacak
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu. Android beta sürümünde test edilen bu özellik, şimdiden kullanıcıların ilgisini çekti. Yapay zeka sistemiyle artık daha kişisel hale gelecek. İşte detaylar....
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya üzerinde hızla gelişen yapay zeka teknolojisi birçok alanda kullanılmaya başlandı. WhatsApp, yapay zeka aracılığıyla kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Sohbet ekranlarını daha fazla kişiselleştirecek yeni özelliğini duyurdu. İşte o özellik...
YAPAY ZEKA DESTEKLİ DUVAR KAĞITLARI
Yapay zeka desteğiyle son zamanlarda sık sık yenilikler getiren WhatsApp, yeni bir özelliği daha duyurdu. WABetaInfo'nun paylaştığı yeni bir özellikte, kullanıcılara yapay zeka destekli özel duvar kağıtları sunduğu öğrenildi. Yeni araç sayesinde WhatsApp temanız daha kişiselleştirilmiş hale gelecek. Bu özelliği kullanmak için "Sohbet Temaları" bölümüne gitmeniz gerekiyor.
KOMUT VEREREK OLUŞTURUN
Yapay zeka teknolojisiyle birlikte WhatsApp, ifade edilen özelliklere ve komutlara göre uygun boyutta ve kalitede duvar kağıtları oluşturacak. Oluşturulan duvar kağıtları ise sohbet arka planı olarak ayarlayabileceksiniz.