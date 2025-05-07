WhatsApp’a Yapay Zeka Dokunuşu: Yeni Özellik Sohbet Ekranlarını Baştan Yaratacak

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DUVAR KAĞITLARI

Yapay zeka desteğiyle son zamanlarda sık sık yenilikler getiren WhatsApp, yeni bir özelliği daha duyurdu. WABetaInfo'nun paylaştığı yeni bir özellikte, kullanıcılara yapay zeka destekli özel duvar kağıtları sunduğu öğrenildi. Yeni araç sayesinde WhatsApp temanız daha kişiselleştirilmiş hale gelecek. Bu özelliği kullanmak için "Sohbet Temaları" bölümüne gitmeniz gerekiyor.